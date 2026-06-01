Camila Guzmán rumbo al Mundial 2026: fue seleccionada por FIFA entre más de un millón de postulantes

Camila Guzmán rumbo al Mundial 2026: la jujeña seleccionada por FIFA entre más de un millón de postulantes

Camila Guzmán , mendocina de nacimiento y radicada en Jujuy desde hace cinco años, fue seleccionada para integrar el programa de voluntariado de la FIFA para el Mundial 2026 , luego de superar un proceso de selección en el que participaron más de un millón de personas de todo el mundo.

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La joven contó en una entrevista con Canal 4 que la oportunidad surgió tras recibir una convocatoria a través del portal de voluntarios de FIFA. Luego de completar formularios, evaluaciones y una entrevista virtual, recibió la noticia que cambiaría su año.

“Me llegó un mail diciendo que estaba dentro del equipo y salí gritando de la emoción”, recordó.

Camila viajará el próximo 12 de junio a México, donde cumplirá funciones en el FIFA Fan Festival de Guadalajara , uno de los espacios oficiales donde miles de fanáticos seguirán los partidos del Mundial y participarán de actividades culturales y recreativas.

La joven explicó que eligió México porque no requería gestionar una visa como sí ocurría con algunas sedes de Estados Unidos. Además, destacó que el dominio del inglés fue una herramienta importante durante el proceso de selección.

De Jujuy al Mundial 2026: el desafío que llevará a Camila Guzmán a México

image Camila Guzmán rumbo al Mundial 2026: la jujeña seleccionada por FIFA

Aunque aseguró que no es una gran fanática del fútbol, Camila señaló que la posibilidad de vivir desde adentro un evento de alcance mundial fue uno de los principales motivos para postularse.

“Quiero ser periodista deportiva y esta experiencia me permitirá conocer cómo funciona un evento masivo desde adentro”, expresó.

También aprovechó para dejar un mensaje a quienes dudan en presentarse a este tipo de oportunidades: “Lo importante es confiar en lo que uno tiene para dar. Muchas veces nos frenamos por falta de confianza, pero hay que animarse”.

Su historia ya se convirtió en un motivo de orgullo para Jujuy y Mendoza, y en un ejemplo de cómo una simple inscripción puede abrir las puertas a una experiencia internacional única.