Finde Estudiantil 2026: dieron a conocer los temas que bailarán los alumnos

La lista de temas que bailarán los alumnos en el Finde Estudiantil 2026 fue dada a conocer por el Ente Autárquico Permanente, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. El evento se desarrollará en el Estadio 23 de Agosto y reunirá a estudiantes en dos jornadas programadas para julio.
Fechas y lugar del Finde Estudiantil 2026
El Finde Estudiantil 2026 se realizará en dos jornadas: el 11 y el 12 de julio. Ambas actividades tendrán lugar en el Estadio 23 de Agosto.
Según informaron desde el Ente Autárquico Permanente, las actividades comenzarán desde las 13 horas.
Embed - FNE 2026: el Finde Estudiantil ya tiene fechas y precios confirmados
Valor de las entradas
La entrada general tendrá un valor de $3.000 para ambas jornadas del evento estudiantil.
Sobre el precio definido, el nuevo presidente del Ente, Leandro Morales, explicó que se buscó establecer un monto accesible para los estudiantes.
“Se unificaron criterios a fin de que sea algo popular, un precio que la gente va a poder costearlo”, señaló.
Una por una, las canciones que baila cada colegio
- COL. CRISTIANO EVANGÉLICO CHE-IL: OLGA TANON, CHRISTIAN ALICEA - VAMOS A SER FELIZ.
- ESC. MUNICIPAL N°1 MARINA VILTE: DADDY YANKEE - ROMPE.
- COL. ANTONIO MARÍA GIANELLI: DADDY YANKEE BZRP MUSIC SESSIONS 0/66.
- COL. SECUNDARIO N°43: DADDY YANKEE - LIMBO.
- COLEGIO N°2 "ARMADA ARGENTINA": DON OMAR - BLUE ZONE.
- COL. SEC. INFORMATICO BLAISE PASCAL: MARLON GALVAO DJ. TOOL - TEMPERATURE X HAY QUE BUENO.
- COL. SECUNDARIO No 34: MARIA BECERRA - PRIMER AVISO.
- COL. SECUNDARIO N°33 DE VILLA JARDÍN DE REYES: MARÍA BECERRA Y EL ALFA - HACE CALOR.
- COL. SECUNDARIO N°39: JENNIFER LOPEZ, PITBULL - ON THE FLOOR.
- BACHILLERATO PROV. N°21: DADDY YANKEE - QUE TIRE PA LANTE.
- COL. NUEVO HORIZONTE N°2 DE MONTERRICO:ORO SOLIDO - QUE BAILE LA MORENA.
- COL. REMEDIOS DE ESCALADA: 2MILEROS - GATA GANSTER.
- EMDEI: EMILIA-LA_PLAYLIST.MPEG.
- COL. SECUNDARIO N°2: DADDY YANKEE - EL PROBLEMA.
- BACHILLERATO PROV. N°2: C TANGANA - MALA MUJER.
- COL. SECUNDARIO No 32: SEBASTIAN YATRA, DADDY YANKEE Y NATI NATASHA - RUNAWAY.
- ESC DE MINAS No1: RAUW ALEJANDRO, PLAYERO - DE CAROLINA.
- COLEGIO MAYOR JUJUY: DADDY YANKEE - POSE.
- COL. DEL DIVINO REDENTOR: DON OMAR - LA QUIMICA.
- BACHILLERATO PROV. N° 15: DON OMAR - CONTEO.
- COL. SECUNDARIO N°6: DADDY YANKEE - SHAKY SHAKY.
- COL.POLIMODAL N°3: BAD BUNNY - NUEVAYOL.
- COL. SECUNDARIO No1: DADDY YANKEE - IMPACTO - REMIX.
- COL. PABLO PIZZURNO: MICHAEL JACKSSON: DON T SPOT TILL YOU GET ENOUGH-BEAT IT-THRILLER-BILLIE JEAN.
- BACHILLERATO PROV. N° 16: DUKI - LA NUEVA ERA.
- COL. SECUNDARIO No62 J. B. DE LA SALLE: DON MIGUELO - Y QUE FUE?
- COL. SECUNDARIO N° 54: EMILIA-JETSKI.
- COL. SECUNDARIO No48: DENNIS, KAROL G, MALUMA -TÁ OK (REMIX) FT MC KEVIN
- BACHILLERATO PROV. No6: J. ALVAREZ FT FARRUKO Y DADDY YANKEE - EXPLOCION.
- ESC. NORMAL "DR. E. CASANOVA" DE TILCARA: KYBBA, SEAN PAUL, RYAN CASTRO - BA BA BAD.
- ESC. MEDARDO PANTOJA N° 1: MARIA BECERRA - PRIMER AVISO.
- ESC. NORMAL "J. IGNACIO, GORRITI": WISIN Y YANDEL - WANNA RIDE.
- COLEGIO N°1 "T. S. DE BUSTAMANTE: JENNIFER LOPEZ Y J. BALVIN SUPER BOWL.
- E. T. P. No1 "A. VARGAS BELMONTE": DADDY YANKEE - POSE.
- COL. SEC. N° 59 OLGA M. DE AREDEZ: DADDY YANKEE - MISS SHOW.
- COL. NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO: J BALVIN, CAMILA CABELLO Y PITBULL - HEY MA.
- COLEGIO No3 "EXODO JUJEÑO": DADDY YANKEE - PATABOOM.
- ESC. PROV. DE COMERCIO No1 "C. E. IBARRA": BRITNEY SPEARS - BABY ONE MORE TIME.
- CENTRO POLIVALENTE DE ARTE No1: EVE - TAMBOURINE.
- ESC. DE COMERCIO No1 DE PERICO: JOHN ERIC TEMBLEQUE.
- ESC. DE COMERCIO N°1 "PROF. A. CASAS": DADDY YANKEE BZRP MUSIC SESSIONS 0/66.
- E.E.T. N°1 "GRAL. SAVIO": MARIA BECERRA - IMAN (TWO OF US).
- ESC. DE COMERCIO N°2 "MALVINAS ARGENTINAS": EMILIA - JETSKI.
- COLEGIO SANTA TERESITA: BAD BUNNY - NUEVAYOL - EOO - VOY A LLEVARTE PA PR.
- E.E.T. N°2 "PROF. J. R. SALAZAR": NICKI NICOLE - MASCARA.
- E.E.T. N°1 "E. ZEGADA": LIL NAS X - INDUSTRY BABY.
- COLEGIO NUEVO HORIZONTE No1: MICHAEL JACKSON - THRILLER.
- ESC. PROV. COMERCIO No3 "J. M. ESTRADA": MAJOR LAZER, J BALVIN - QUE CALOR (FEAT. EL ALFA).
- COL. SECUNDARIO DE ARTE No42: MARÍA BECERRA - AUTOMÁTICO.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.