Del dique La Ciénaga al Cabildo: así será el Ironman en Jujuy

La provincia de Jujuy se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Por primera vez, la franquicia Ironman desembarcará en el norte argentino y tendrá a la provincia como escenario de una competencia que promete convocar a miles de atletas, acompañantes y turistas de distintos puntos del país y del exterior.

Esto fue confirmado por el secretario de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti, quien destacó el impacto deportivo, turístico y económico que tendrá la prueba.

El lanzamiento oficial del Ironman se realizará este miércoles en el Cabildo de Jujuy y marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia la competencia, prevista para febrero de 2027. Calvetti señaló que la llegada de la franquicia es el resultado de un trabajo que se viene desarrollando desde hace años en torno al triatlón, la natación, el ciclismo y el pedestrismo.

"Ironman es una competencia de primer orden mundial. Es una maravilla poder seguir sumándole a Jujuy y ponerla sobre todo en el escenario principal del deporte mundial" , remarcó el funcionario en diálogo con TodoJujuy .

Calvetti aseguró que la expectativa es enorme y que el objetivo trasciende lo deportivo. "Esperemos que en febrero nuestra provincia esté colapsada de deportistas y, sobre todo, que se siga derramando más deporte, que más niños, niñas y adolescentes practiquen alguna de las tres disciplinas", expresó.

Miles de visitantes y un fuerte impacto turístico

Uno de los aspectos que más entusiasma a la organización es el movimiento turístico que genera la competencia. Según explicó Calvetti, el Ironman suele movilizar una gran cantidad de personas, ya que cada atleta viaja acompañado por familiares o equipos de apoyo. "Se calcula que por cada corredor de Ironman acompañan 3 a 2 personas. Es algo multitudinario", indicó.

Además, recordó experiencias recientes de otras provincias anfitrionas, donde la convocatoria alcanzó dimensiones internacionales. "Estamos hablando de una competencia que tracciona gente de muchísimos países. En San Juan había 64 países afectados en la competencia, así que imaginate lo que es para nosotros", destacó.

Para el secretario de Deportes, la llegada del evento representa una oportunidad única para potenciar la economía regional y mostrar los paisajes jujeños ante el mundo. "Jujuy se va a ver colapsada de personas de todas partes del mundo y no solamente de Argentina", afirmó Calvetti.

Embed - Se viene un Ironman en Jujuy

De La Ciénaga al Cabildo: así será el recorrido

En cuanto al circuito, Calvetti adelantó que la competencia tendrá como punto de partida el dique La Ciénaga, un escenario que ya recibió varias fechas de triatlón y competencias regionales. "Nace en el dique La Ciénaga y termina en el Cabildo, empoderando esa gran obra que tenemos en la capital jujeña, donde creemos que se convierte en un punto de encuentro del deporte", explicó.

El cierre en pleno centro de San Salvador de Jujuy buscará transformar la jornada en una verdadera fiesta deportiva para atletas, vecinos y visitantes. El funcionario también reconoció que el desafío organizativo será enorme debido a los estándares internacionales que exige la franquicia.

"Tenemos que estar a la altura de una competencia mundial. Es un trabajo enorme que estamos realizando hace varios meses junto a la gente de Ironman", sostuvo Calvetti.