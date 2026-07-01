Mundial 2026: Inglaterra lo dio vuelta ante Congo y avanzó a octavos

Inglaterra venció 2 a 1 a la República Democrática del Congo por los 16avos de final del Mundial 2026 y consiguió la clasificación a los octavos. El conjunto británico debió remontar el partido luego de comenzar en desventaja en Atlanta.

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Brian Cipenga abrió el marcador para el seleccionado africano, pero Harry Kane cambió la historia con un magnífico doblete. El delantero convirtió el gol decisivo sobre la hora y selló el pase de Inglaterra a la próxima instancia de la Copa del Mundo.

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