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1 de julio de 2026 - 15:10
Deportes.

Mundial 2026: Inglaterra lo dio vuelta ante Congo y avanzó a octavos

Inglaterra venció 2 a 1 a la República Democrática del Congo con dos goles de Kane y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial 2026: Inglaterra lo diovuelta ante Congo y avanzó a octavos

Mundial 2026: Inglaterra lo dio vuelta ante Congo y avanzó a octavos

Inglaterra venció 2 a 1 a la República Democrática del Congo por los 16avos de final del Mundial 2026 y consiguió la clasificación a los octavos. El conjunto británico debió remontar el partido luego de comenzar en desventaja en Atlanta.

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