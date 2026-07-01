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1 de julio de 2026 - 12:31
Deportes.

Ley Vinícius: por qué expulsaron a Piero Hincapié en el Mundial 2026

El defensor ecuatoriano fue el segundo expulsado del Mundial por la llamada Ley Vinícius, aplicada con intervención del VAR.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mundial2026 - Piero Hincapié vio la roja ante México tras cubrirse la boca durante una discusión. La norma busca combatir insultos racistas y discriminatorios.

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La acción generó el reclamo inmediato de los futbolistas mexicanos. El árbitro revisó la jugada con asistencia del VAR y decidió expulsar al zaguero, en aplicación de una de las normas disciplinarias que mayor polémica provocó durante el torneo.

Qué pasó con Piero Hincapié en el Mundial 2026

El episodio ocurrió durante el cruce de 16avos de final entre México y Ecuador. Con el partido encaminado a favor del conjunto mexicano, Hincapié tuvo un intercambio verbal con Giménez y cubrió su boca con la mano para evitar que se leyera lo que decía.

Ese gesto, en un contexto de confrontación, activó la revisión arbitral. Tras la intervención del VAR, el árbitro interpretó que correspondía la expulsión. La roja terminó de complicar a Ecuador, que perdió 2-0 y quedó eliminado del Mundial. Después del partido, Sebastián Beccacece confirmó que dejará de ser el entrenador de la selección ecuatoriana.

Qué es la Ley Vinícius

Aunque popularmente se la denomina de esa manera, no se trata de una normativa formal con ese nombre. Es, en realidad, la forma en que se conoce a un nuevo criterio disciplinario impulsado por la FIFA y la IFAB, orientado a reforzar la lucha contra los insultos, las manifestaciones discriminatorias y cualquier conducta de odio dentro del campo de juego.

La normativa habilita a sancionar a los jugadores que se tapen la boca en un intercambio con un adversario, ya que ese gesto impide o complica la detección de eventuales expresiones ofensivas. Hasta la implementación de esta disposición, ese tipo de conducta no tenía castigo y cualquier posible insulto quedaba sin comprobación.

A partir de ahora, la reacción disciplinaria correspondiente —que queda sujeta a la gravedad del hecho y al criterio del árbitro— puede llegar incluso a la expulsión inmediata. La única situación exceptuada es la comunicación entre integrantes del mismo equipo.

El origen del nombre está vinculado con los reiterados episodios de racismo sufridos por Vinícius Júnior y con el caso ocurrido en febrero de 2026 entre el brasileño y Gianluca Prestianni durante un partido entre Real Madrid y Benfica. En aquella ocasión, el árbitro activó el protocolo antirracismo y detuvo el encuentro durante varios minutos.

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Episodios de racismo sufridos por Vin&iacute;cius J&uacute;nior y con el caso ocurrido en febrero de 2026 entre el brasile&ntilde;o y Gianluca Prestianni

Episodios de racismo sufridos por Vinícius Júnior y con el caso ocurrido en febrero de 2026 entre el brasileño y Gianluca Prestianni

Taparse la boca no siempre significa expulsión

La aplicación depende del contexto. El exárbitro Iturralde González explicó que cubrirse la boca durante una conversación amistosa no necesariamente representa una infracción.

La sanción se vuelve posible cuando hay signos claros de confrontación, una denuncia del futbolista afectado o elementos que justifiquen la intervención del VAR.

Por ese motivo, Jude Bellingham no fue expulsado cuando realizó un gesto similar durante el partido entre Inglaterra y Ghana: el intercambio terminó de manera amistosa y no hubo denuncia ni señales de conflicto.

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Mundial 2026 - El juez del partido,&nbsp;Said Mart&iacute;nez, observ&oacute; la situaci&oacute;n en vivo, pero decidi&oacute; no aplicar&nbsp;sanci&oacute;n alguna. Esto ocurri&oacute; pocos d&iacute;as despu&eacute;s de que el paraguayo&nbsp;Miguel Almir&oacute;n&nbsp;fuera expulsado por una acci&oacute;n similar frente a&nbsp;Turqu&iacute;a. &ldquo;Despu&eacute;s de la revisi&oacute;n.

Mundial 2026 - El juez del partido, Said Martínez, observó la situación en vivo, pero decidió no aplicar sanción alguna. Esto ocurrió pocos días después de que el paraguayo Miguel Almirón fuera expulsado por una acción similar frente a Turquía. “Después de la revisión.

El primer expulsado por la nueva regla

Antes de Hincapié, el paraguayo Miguel Almirón había sido el primer jugador expulsado por esta norma durante el Mundial 2026. Almirón recibió la tarjeta roja en el partido frente a Turquía después de taparse la boca durante una discusión con un rival. La FIFA confirmó posteriormente una fecha de suspensión. La aplicación en dos casos volvió a encender la discusión sobre los límites de la regla, la interpretación de los árbitros y el riesgo de que gestos similares reciban sanciones diferentes.

Lo más importante

  • Piero Hincapié fue expulsado ante México.
  • Se tapó la boca durante una discusión con Santiago Giménez.
  • El VAR intervino y el árbitro mostró la tarjeta roja.
  • Fue el segundo expulsado por la Ley Vinícius.
  • Miguel Almirón había sido el primero.
  • La norma busca combatir expresiones racistas y discriminatorias.
  • Taparse la boca no genera una expulsión automática.
  • El contexto y la denuncia del rival son determinantes.

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