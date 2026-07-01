Qué nos pasa a los jujeños durante un Mundial: la explicación de una filósofa

Mientras el Mundial 2026 vuelve a paralizar a millones de personas en todo el planeta, en Jujuy las calles, los hogares y las conversaciones también comienzan a girar alrededor del fútbol. Pero, ¿qué explica el fuerte impacto social que genera este evento? ¿Por qué personas de distintas edades, barrios y realidades comparten una misma emoción?

La licenciada en Filosofía Carolina González reflexionó sobre este fenómeno y aseguró que el Mundial representa mucho más que un torneo deportivo. “Es un momento para compartir, para reunirnos con otros, para tener un tema de conversación incluso con aquellas personas con las que habitualmente no dialogamos”, explicó en diálogo con TodoJujuy .

La especialista señaló que el fútbol puede convertirse en un espacio de encuentro cotidiano. “A veces ni saludás al vecino, pero después de que gana Argentina salís y lo saludás. Es una situación que nos pone a todos en un mismo lugar” , indicó.

Para González, el Mundial también funciona como un espacio de descanso frente a las preocupaciones diarias. “No significa negar las cosas importantes que están ocurriendo, pero muchas veces el Mundial sirve para un ratito de escape y de distensión”, sostuvo.

La filósofa consideró que no debe caerse en posiciones extremas respecto del fenómeno futbolístico. “Ni hay que romantizarlo ni demonizarlo. Hay que aceptar que cada persona tiene su manera de vivir este evento”, expresó la profesional. Según explicó, algunas personas encuentran en el fútbol una alegría genuina, mientras que otras lo viven con menor intensidad, y ambas posturas son válidas.

El sentimiento del “nosotros”

Uno de los aspectos que destacó fue el fuerte sentido de pertenencia que genera la competencia. En ese sentido, señaló que durante el Mundial no solo se acompaña a la selección argentina, sino que también aparece una identificación con otros países de la región. “Hay una identidad latinoamericana. Nos alegramos cuando a países cercanos les va bien porque sentimos que comparten una realidad parecida a la nuestra”, afirmó.

La especialista consideró que el torneo permite recuperar un sentimiento de comunidad que muchas veces se pierde en la rutina diaria. “El Mundial nos lleva a un sentimiento del nosotros. Nos saca un poquito del individualismo porque muchas veces estamos metidos en nuestros problemas, nuestro trabajo o nuestras preocupaciones”, explicó.

Embed - Qué nos pasa a los jujeños durante un Mundial: la explicación de una filósofa

El fútbol como igualador social

Para González, una de las características más particulares del fútbol es su capacidad para unir a personas muy distintas. “Cuando gana la Selección sale a festejar el rico, el pobre, el vecino de cualquier barrio. El fútbol nos iguala porque en ese momento todos compartimos una misma identidad”, señaló.

Además, remarcó que el fenómeno se vive con especial intensidad en Argentina y en otros países latinoamericanos. “El latinoamericano es muy pasional con el fútbol. Lo vemos en argentinos, brasileños, uruguayos o paraguayos. Hay un gran sentimiento de pertenencia”, sostuvo.

Más allá del resultado

La filósofa también invitó a reflexionar sobre los aprendizajes que puede dejar el deporte. Puso como ejemplo los momentos de frustración que atraviesan incluso las grandes figuras del fútbol. “Podemos aprender que no siempre se gana, que existen segundas oportunidades y que también se puede aprender de la frustración”, indicó.

Finalmente, consideró que el verdadero desafío es no quedarse únicamente en el resultado deportivo. “El problema sería quedarnos solo en el fútbol y no utilizarlo como una herramienta para reflexionar sobre otras cosas importantes de la vida”, concluyó.