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30 de junio de 2026 - 13:13
Deportes.

Lionel Scaloni podría continuar hasta 2031 al frente de la Selección Argentina

Lionel Scaloni tiene contrato hasta diciembre y la dirigencia planea ofrecerle una extensión por cinco años. El acuerdo se firmaría después del Mundial

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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El actual vínculo del entrenador con la Albiceleste finaliza el próximo 31 de diciembre, por lo que está cerca de ingresar en los últimos seis meses de contrato. Ante este escenario, la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia ya trabaja para garantizar su continuidad.

El plan de la AFA para retener a Scaloni

Según la información conocida, ya se produjeron conversaciones entre la AFA y el entrenador oriundo de Pujato. Durante esos contactos, la dirigencia le manifestó su intención de que continúe al frente del seleccionado nacional.

El plan consiste en ofrecerle una extensión por cinco años, por lo que el nuevo contrato se extendería hasta 2031.

Por parte de Scaloni existe una buena predisposición para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, la renovación formal se concretaría una vez que la Selección Argentina termine su participación en el Mundial 2026, debido a que la competencia es actualmente la prioridad del cuerpo técnico.

“Estamos hablando, pero no es momento de enfocarse en eso” “Estamos hablando, pero no es momento de enfocarse en eso”

Señalaron desde el entorno del entrenador, dando cuenta de que las negociaciones avanzan favorablemente.

lionel scaloni (2)

Qué dijo Scaloni sobre su continuidad

Semanas atrás, el entrenador se refirió a su situación contractual y dejó en claro que su atención está puesta en la Copa del Mundo.

“Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA”, expresó Scaloni en diálogo con Radio La Red.

Además, destacó la buena relación existente entre ambas partes y se mostró confiado en alcanzar un acuerdo.

“La relación ya saben cómo es. Si todos estamos de acuerdo y se llega a buen puerto, no creo que haya problemas” “La relación ya saben cómo es. Si todos estamos de acuerdo y se llega a buen puerto, no creo que haya problemas”

Los datos principales

El contrato de Lionel Scaloni con la Selección Argentina termina el 31 de diciembre de 2026. La AFA planea ofrecerle una renovación por cinco años, mientras que la firma del nuevo vínculo se realizaría después de la participación argentina en el Mundial.

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