"No hay partido fácil en este mundial", dijo Lionel Scaloni tras su llegada a Dallas

A horas de enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , dejó un mensaje claro desde Dallas: en la máxima cita del fútbol no existen rivales sencillos. El técnico analizó el presente del equipo, elogió al próximo adversario y también se refirió al estado de Lionel Messi.

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En la conferencia de prensa realizada en el Dallas Stadium, Scaloni insistió en que la Copa del Mundo exige máxima concentración en cada encuentro, independientemente del nombre del rival.

"Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores. Presiona bien e hizo una gran clasificación. Sin dudas será un partido complicado", afirmó el entrenador argentino.

Sus declaraciones llegan luego del triunfo de la Albiceleste en el debut y buscan bajar cualquier sensación de favoritismo de cara a un compromiso que podría ser clave para encaminar la clasificación a la próxima instancia.

Messi, acompañado por el grupo

Consultado sobre Lionel Messi, quien el próximo 24 de junio cumplirá 39 años, Scaloni destacó la fortaleza del grupo y el respaldo que recibe el capitán dentro del plantel.

"El grupo saca adelante las situaciones tanto buenas o malas. Al lado de un amigo siempre es mejor. Eso es lo que todos sentimos", expresó.

Además, le dedicó unas palabras especiales al astro rosarino: "Que sea feliz, es lo que todos queremos".

Las declaraciones del entrenador llevaron tranquilidad respecto a la presencia del capitán para el compromiso frente al seleccionado austríaco.

Recuperados para el próximo desafío

El técnico también confirmó que varios futbolistas que arrastraban molestias físicas ya se encuentran en condiciones de volver a ser considerados.

"Lo bueno es que Paredes, Montiel y Tagliafico están recuperados", señaló Scaloni, ampliando las opciones del cuerpo técnico para armar el equipo.

Además, valoró la capacidad de reacción que mostró Argentina en sus últimos compromisos: "No siempre se puede ser dominador del balón en un partido, pero lo importante es que el equipo reacciona cuando pasa eso".

Críticas a las pausas de hidratación

Otro de los temas abordados por el entrenador fue el sistema de pausas de hidratación implementado debido a las altas temperaturas que se registran en varias sedes del Mundial.

Scaloni consideró que estas interrupciones alteran el ritmo natural de los encuentros.

"El calor y que se pare el partido constantemente hacen que eso le dé una mano al equipo teóricamente más débil. Creo que al final se hizo para tener más tiempo y se hace un poco cortado. Eso de cuatro tiempos parece irreal", sostuvo.

Si bien reconoció que permiten realizar ajustes tácticos durante el juego, admitió que todavía resultan extrañas para jugadores y entrenadores.

El respaldo de los hinchas

Por último, el DT lamentó no haber podido compartir más tiempo con los fanáticos argentinos durante la llegada del plantel a Dallas.

"Nos fastidió no haber podido ver a la gente desde el micro, son un motor para nosotros", afirmó.

Con el apoyo de miles de hinchas y la mira puesta en Austria, Argentina buscará dar un nuevo paso en su camino mundialista, aunque con una premisa que Scaloni repitió varias veces: en este Mundial, no hay partidos fáciles.