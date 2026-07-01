Mundial 2026: México eliminó a Ecuador y está en octavos

México dio un paso firme en el Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final y selló su clasificación a los octavos, donde enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y Congo.

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El seleccionado mexicano resolvió el encuentro con una gran actuación en el primer tiempo. A los 21 minutos, Julián Quiñones abrió el marcador con un potente remate que dejó sin opciones al arquero ecuatoriano y puso en ventaja al Tri.

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La superioridad mexicana se confirmó apenas nueve minutos más tarde. Un error de la defensa de Ecuador fue aprovechado por Raúl Jiménez, quien no perdonó dentro del área y definió con un fuerte disparo para establecer el 2-0 definitivo.

En el complemento, México administró la diferencia con solidez, controló el desarrollo del partido y prácticamente no sufrió sobresaltos ante un rival que nunca encontró los caminos para descontar.

Con este triunfo, el conjunto mexicano se metió entre los 16 mejores del torneo y ahora espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y Congo.