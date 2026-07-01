Mundial 2026: México eliminó a Ecuador y está en octavos

México dio un paso firme en el Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final y selló su clasificación a los octavos, donde enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y Congo.
El seleccionado mexicano resolvió el encuentro con una gran actuación en el primer tiempo. A los 21 minutos, Julián Quiñones abrió el marcador con un potente remate que dejó sin opciones al arquero ecuatoriano y puso en ventaja al Tri.
La superioridad mexicana se confirmó apenas nueve minutos más tarde. Un error de la defensa de Ecuador fue aprovechado por Raúl Jiménez, quien no perdonó dentro del área y definió con un fuerte disparo para establecer el 2-0 definitivo.
En el complemento, México administró la diferencia con solidez, controló el desarrollo del partido y prácticamente no sufrió sobresaltos ante un rival que nunca encontró los caminos para descontar.
Con este triunfo, el conjunto mexicano se metió entre los 16 mejores del torneo y ahora espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y Congo.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.