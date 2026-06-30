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30 de junio de 2026 - 16:05
Deportes.

Mundial 2026: Noruega le ganó a Costa de Marfil y está en octavos de final

Noruega derrotó 2 a 1 a Costa de Marfil, con un gol decisivo de Erling Haaland, y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial2026: Noruega le ganó a Costa de Marfil&nbsp;

Mundial 2026: Noruega le ganó a Costa de Marfil 

Noruega venció 2 a 1 a Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026 y consiguió la clasificación a los octavos. El conjunto europeo logró romper la paridad en el tramo final del encuentro con un golazo de Antonio Nusa.

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En el segundo tiempo, Amad Diallo había marcado el empate para los africanos tras construir una pared con Nicolas Pépé, recibir la devolución, enganchar dentro del área y definir con potencia ante Nyland. Sin embargo, a los 85 minutos apareció Erling Haaland en la puerta del área chica para empujar la pelota a la red, convertir su quinto gol en el torneo y sellar el 2 a 1 definitivo.

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