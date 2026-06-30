martes 30 de junio de 2026
30 de junio de 2026 - 10:29
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Mundial 2026 en vivo minuto a minuto del martes 30 de junio

Siguen los 16avos de final del Mundial 2026. Todos los detalles de este martes 30 de junio en vivo minuto a minuto.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Martes 30 de junio en el Mundial 2026.

Martes 30 de junio en el Mundial 2026.

EN VIVO

Este martes 30 de junio continúa la emoción de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con tres partidos que definirán nuevos clasificados a los octavos. La jornada tendrá como protagonistas a Costa de Marfil y Noruega, Francia y Suecia, y cerrará con el esperado cruce entre México y Ecuador, que promete un gran marco de público.

En este live blog encontrá toda la cobertura en tiempo real, con formaciones, goles, estadísticas, incidencias, resultados y las principales repercusiones de cada encuentro.

Minuto a minuto

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¡No durmió nadie!

Hinchas hicieron sonar bocinas, pusieron música y armaron una fiesta en las afueras del hotel donde se hospeda Ecuador en la Ciudad de México, con el objetivo de impedir que los jugadores descansaran antes del duelo de esta noche.

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México vs Ecuador

México y Ecuador se medirán este martes 30 de junio desde las 22.00 (hora de Argentina) en el Houston Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro definirá a uno de los clasificados a los octavos de final, en un cruce que promete intensidad entre dos seleccionados que tuvieron recorridos muy diferentes en la fase de grupos.

El conjunto mexicano llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en la primera etapa del torneo. Terminó como líder del Grupo A con puntaje ideal luego de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, resultados que lo consolidaron como uno de los candidatos a seguir avanzando en la competencia.

Ecuador, en cambio, debió luchar hasta la última fecha para conseguir su clasificación. El seleccionado sudamericano avanzó como uno de los mejores terceros del certamen gracias a un triunfo de gran impacto sobre Alemania, que le permitió recuperarse de las derrotas sufridas frente a Costa de Marfil y Curazao.

Con Paraguay ya instalado en los octavos de final tras eliminar a Alemania y Brasil también clasificado luego de superar a Japón, México y Ecuador buscarán convertirse en el próximo equipo latinoamericano en avanzar de ronda.

El ganador del encuentro obtendrá un lugar entre los 16 mejores del Mundial 2026, mientras que el perdedor cerrará su participación en la Copa del Mundo.

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Francia vs Noruega

Francia y Suecia se enfrentarán este martes desde las 18.00 (hora de Argentina) en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El seleccionado francés intentará confirmar su condición de candidato al título, mientras que los suecos buscarán dar el golpe y meterse entre los 16 mejores del torneo.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps fue uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos. Terminó como líder del Grupo I con puntaje ideal tras vencer a Senegal, Irak y Noruega, y llega con un ataque que tiene como principal figura a Kylian Mbappé. El delantero suma cuatro goles y pelea con Lionel Messi por el primer lugar en la tabla de máximos artilleros de la Copa del Mundo.

Suecia, en tanto, consiguió la clasificación como uno de los ocho mejores terceros de la fase inicial. El seleccionado escandinavo mostró carácter para avanzar de ronda y ahora afrontará uno de los desafíos más exigentes del certamen frente a uno de los máximos favoritos.

El historial favorece ampliamente a Francia. Ambos seleccionados se enfrentaron en 24 oportunidades, con 12 triunfos para los franceses, seis para Suecia y cinco empates. Será el primer cruce entre ambos en una Copa del Mundo, luego de haberse enfrentado anteriormente en las Eurocopas de 1992 y 2012.

Los suecos buscarán igualar su mejor actuación reciente en un Mundial. En Rusia 2018 alcanzaron los cuartos de final, mientras que en 2006 y 2022 llegaron hasta los octavos. Francia, por su parte, intentará meterse por cuarta Copa del Mundo consecutiva entre los 16 mejores y extender su racha positiva frente a selecciones europeas.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise; Bradley Barcola.

Suecia: Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud, Yasin Ayari; Alexander Isak, Anthony Elanga y Viktor Gyökeres.

Hora del partido: Argentina y Uruguay: 18.00; Chile y Estados Unidos (ET): 17.00; Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 16.00; México: 15.00.

Estadio: Nueva York/Nueva Jersey.

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Costa de Marfil vs Noruega

Costa de Marfil y Noruega abrirán este martes la jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten desde las 14.00 en el Estadio Dallas, en Estados Unidos. El ganador avanzará a los octavos de final, mientras que el perdedor se despedirá del certamen.

En la previa, las casas de apuestas ubican al seleccionado europeo como favorito. Una victoria de Noruega paga 2.00, el triunfo de Costa de Marfil cotiza a 3.75 y el empate durante el tiempo reglamentario ofrece una cuota de 3.50.

Horarios por país

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 14.00; Chile, Bolivia y Venezuela: 13.00; Colombia, Ecuador y Perú: 12.00; México: 11.00; España: 19.00.

El conjunto africano llegó a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo E con seis puntos. Superó por la mínima a Ecuador en el debut, venció 2-0 a Curazao y cayó ajustadamente por 2-1 frente a Alemania. Además de la clasificación, dejó una marca destacada: abrió el marcador en sus tres presentaciones y terminó con el arco en cero en dos de ellas.

Noruega también avanzó como escolta de su zona, el Grupo I. El equipo dirigido por Ståle Solbakken goleó 4-1 a Irak, derrotó 3-2 a Senegal y cerró la fase inicial con una caída por 4-1 frente a Francia, en un encuentro en el que preservó a varios titulares pensando en los cruces de eliminación directa.

Probables formaciones

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande y Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sørloth y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

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Los partidos de hoy martes 30 de junio

  • 14:00 - Costa del Marfil vs Noruega
  • 18:00 - Francia vs Suecia
  • 22:00 - México vs Ecuador

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