Mundial 2026 en vivo minuto a minuto del martes 30 de junio

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México vs Ecuador

México y Ecuador se medirán este martes 30 de junio desde las 22.00 (hora de Argentina) en el Houston Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro definirá a uno de los clasificados a los octavos de final, en un cruce que promete intensidad entre dos seleccionados que tuvieron recorridos muy diferentes en la fase de grupos.

El conjunto mexicano llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en la primera etapa del torneo. Terminó como líder del Grupo A con puntaje ideal luego de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, resultados que lo consolidaron como uno de los candidatos a seguir avanzando en la competencia.

Ecuador, en cambio, debió luchar hasta la última fecha para conseguir su clasificación. El seleccionado sudamericano avanzó como uno de los mejores terceros del certamen gracias a un triunfo de gran impacto sobre Alemania, que le permitió recuperarse de las derrotas sufridas frente a Costa de Marfil y Curazao.

Con Paraguay ya instalado en los octavos de final tras eliminar a Alemania y Brasil también clasificado luego de superar a Japón, México y Ecuador buscarán convertirse en el próximo equipo latinoamericano en avanzar de ronda.

El ganador del encuentro obtendrá un lugar entre los 16 mejores del Mundial 2026, mientras que el perdedor cerrará su participación en la Copa del Mundo.