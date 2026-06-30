Mundial 2026 en vivo minuto a minuto del martes 30 de junio

Francia vs Noruega
Francia y Suecia se enfrentarán este martes desde las 18.00 (hora de Argentina) en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El seleccionado francés intentará confirmar su condición de candidato al título, mientras que los suecos buscarán dar el golpe y meterse entre los 16 mejores del torneo.
El conjunto dirigido por Didier Deschamps fue uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos. Terminó como líder del Grupo I con puntaje ideal tras vencer a Senegal, Irak y Noruega, y llega con un ataque que tiene como principal figura a Kylian Mbappé. El delantero suma cuatro goles y pelea con Lionel Messi por el primer lugar en la tabla de máximos artilleros de la Copa del Mundo.
Suecia, en tanto, consiguió la clasificación como uno de los ocho mejores terceros de la fase inicial. El seleccionado escandinavo mostró carácter para avanzar de ronda y ahora afrontará uno de los desafíos más exigentes del certamen frente a uno de los máximos favoritos.
El historial favorece ampliamente a Francia. Ambos seleccionados se enfrentaron en 24 oportunidades, con 12 triunfos para los franceses, seis para Suecia y cinco empates. Será el primer cruce entre ambos en una Copa del Mundo, luego de haberse enfrentado anteriormente en las Eurocopas de 1992 y 2012.
Los suecos buscarán igualar su mejor actuación reciente en un Mundial. En Rusia 2018 alcanzaron los cuartos de final, mientras que en 2006 y 2022 llegaron hasta los octavos. Francia, por su parte, intentará meterse por cuarta Copa del Mundo consecutiva entre los 16 mejores y extender su racha positiva frente a selecciones europeas.
Probables formaciones
Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise; Bradley Barcola.
Suecia: Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud, Yasin Ayari; Alexander Isak, Anthony Elanga y Viktor Gyökeres.
Hora del partido: Argentina y Uruguay: 18.00; Chile y Estados Unidos (ET): 17.00; Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 16.00; México: 15.00.
Estadio: Nueva York/Nueva Jersey.