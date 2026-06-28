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28 de junio de 2026 - 23:10
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Mundial 2026: México defiende su invicto frente a Ecuador en 16avos

Todos los detalles de la previa del partido entre México y Ecuador, que se jugará el martes 30 de junio desde las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de México.

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Mundial 2026: México defiende su invicto frente a Ecuador en 16avos
BsAs (DataFactory)

Ecuador y México se enfrentarán en el estadio Ciudad de México el próximo martes 30 de junio desde las 22:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la llave 11 del Mundial.

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Uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final enfrentará a dos equipos que llegan por caminos distintos. Mientras que los mexicanos avanzaron con puntaje ideal y sin recibir goles en el Grupo A, los ecuatorianos se metieron entre los mejores terceros tras una reacción que incluyó un triunfo de gran impacto en la última fecha.

México, uno de los anfitriones del Mundial 2026, fue el primer equipo en asegurar su lugar en la fase eliminatoria. El conjunto dirigido por Javier Aguirre debutó con un triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica, luego superó 1-0 a Corea del Sur y cerró la fase de grupos con una contundente victoria por 3-0 frente a Chequia.

La Tri alcanzó los octavos de final de forma consecutiva entre 1994 y 2018. Su mejor actuación mundialista fueron los cuartos de final, instancia que disputó en las ediciones de 1970 y 1986.

Ecuador, por su parte, tuvo un comienzo complicado. El equipo de Sebastián Beccacece cayó 1-0 ante Costa de Marfil en el debut, igualó sin goles frente a Curazao y selló su clasificación con un valioso triunfo por 2-1 sobre Alemania, el rival más exigente del Grupo E.

La mejor actuación mundialista de la Tri fue en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final por primera vez. En esta edición logró superar la fase de grupos por segunda vez en su historia.

El historial entre ambos registra 26 enfrentamientos, con ventaja para México gracias a 15 victorias, contra 4 de Ecuador y 7 empates. En Copas del Mundo solo se cruzaron una vez: fue en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, con triunfo mexicano por 2-1.

Horario México y Ecuador, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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