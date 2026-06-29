Mundial 2026: quién es Orlando Gill, el héroe de Paraguay

La selección de Paraguay vivó un momento histórico en el Mundial 2026 luego de eliminar a Alemania y clasificar a los octavos de final del torneo. Orlando Gill , el arquero guaraní, fue la figura del partido a atajar dos penales en la serie luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos y en tiempo suplementario.

Orlando Daniel Gill Noldín nació el 11 de junio de 2000 en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay. Mide 1,98 metros, pesa 78 kilogramos y juega con el perfil zurdo. Se formó en las divisiones inferiores del Club 13 de Junio de Reducto, en Paraguay.

Gill llegó a San Lorenzo de Almagro en 2024 y, luego de defender el arco de la reserva y ser figura en la final de ese torneo, en enero de 2025 el club argentino adquirió el 50% de su pase de forma definitiva.

Atajadas históricas

En la tanda de penales frente a Alemania, Gill atajó los remates de Havertz y Nick Woltemade, lo que permitió que Paraguay cerrara la serie 4-3 y avanzara a los octavos de final. Ahora espera por el ganador entre Francia y Suecia.

El historial de Gill en penales marca que, de 24 tiros que le patearon, atajó 4 y recibió 20 goles. En tandas donde se definía una clasificación, de 18 pénales que le patearon atajó 3.

Su noche más recordada previa al Mundial fue ante River Plate, donde paró dos remates consecutivos a Giuliano Galoppo y Kendry Páez. Los dos penales atajados a Alemania hoy se suman a ese historial.

El día que vendió los botines para mantener a su familia

Además de sus condiciones técnicas, el arquero de San Lorenzo también mostró una gran capacidad para sobreponerse a los obstáculos que le fue planteando la vida. Su convicción de triunfar en el fútbol fue más potente que cualquier dificultad.

Gill casamiento

Uno de los episodios que el arquero jamás olvida está vinculado con una decisión que tomó en un momento dramático de su vida: desprenderse de la ropa que le daba el club, los botines e incluso de una camiseta de la selección juvenil de Paraguay para que su familia tuviera un plato de comida.

Si bien el dinero nunca sobraba en casa, el nacimiento de su hijo Lautaro le puso las cosas aún más difíciles porque tuvo que afrontar gastos médicos elevados por un problema de su salud que se presentó en sus primeros días de vida.

Debut en la Selección

La convocatoria a la selección paraguaya tuvo un camino de mucho esfuerzo para el arquero, sobre todo en el primer año en San Lorenzo donde jugó solo en reserva pero se convirtió en figura del equipo.

Sus atajadas le permitieron debutar en primera en el final de la temporada 2024. Como su nivel siguió siendo superlativo, se adueñó del puesto y se transformó en uno de los jugadores preferidos de la hinchada del Ciclón.

Paraguay

El DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, no tardó en convocarlo y, a partir de sus buenos rendimientos, se ganó la titularidad también en la selección. Por eso, este muchacho de 1,98 de altura, 26 años recién cumplidos pudo cumplir su sueño de jugar un Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Gill debutó con la selección mayor de Paraguay el 6 de septiembre de 2025, en la victoria paraguaya 1-0 ante Perú por las Eliminatorias sudamericanas. En los días previos a ese partido, su esposa Melissa Ávalos sorprendió a todos contando los problemas económicos que habían afrontado y las decisiones drásticas que habían tomado.