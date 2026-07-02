Cabo Verde prepara un homenaje especial para Lionel Messi en la previa del cruce con Argentina

El presidente de Cabo Verde contó el regalo que le darán a Lionel Messi.

El presidente de Cabo Verde , José María Neves , destacó la relevancia histórica que tiene para su país medirse ante la selección argentina , actual campeona del mundo , en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 . En una entrevista con Radio Mitre , el mandatario señaló: “Estamos orgullosos por el desempeño que estamos teniendo en la Copa del Mundo”.

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La actuación de Cabo Verde ha despertado interés internacional , posicionando al conjunto africano como una de las grandes sorpresas del torneo .

En una conversación con el periodista Eduardo Feinmann en el programa “ Alguien tiene que decirlo ”, Neves remarcó: “Tenemos una selección que representa al pueblo caboverdiano con mucha resiliencia . No estamos acostumbrados a superar nuestros propios límites y en esta Copa del Mundo lo estamos logrando”.

El mandatario puso en valor el enfrentamiento frente a Argentina, resaltando su respeto por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. “Hemos enfrentado a campeones del mundo. Hemos empatado con España, con Uruguay, y ahora, con gran orgullo, vamos a enfrentar a Argentina. Sabemos que es una de las mejores selecciones del mundo”, afirmó.

El recorrido de Cabo Verde en el torneo se distinguió por una defensa firme y una serie de resultados sorprendentes. El seleccionado avanzó de manera invicta en el Grupo H, luego de empatar 0-0 con España, igualar 2-2 ante Uruguay y cerrar la fase inicial con otro empate sin goles frente a Arabia Saudita.

Cabo Verde clasificó como una de las mejores terceras.

Con un total de tres puntos y una actuación sobresaliente del arquero Vozinha, quien logró mantener su arco en cero, el equipo africano consiguió la clasificación a la etapa de eliminación directa.

El regalo para Lionel Messi

De cara al próximo compromiso, Neves adelantó que prepararán un gesto de reconocimiento especial para Lionel Messi. “Le regalaremos una camiseta de Cabo Verde con el número 10 y su nombre. Será un reconocimiento al mejor jugador del mundo”, señaló.

Además, el mandatario destacó al capitán argentino al describirlo como una “referencia del fútbol mundial” y añadió: “Para nosotros es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol”.

El presidente de Cabo Verde contó el regalo que le darán a Lionel Messi.

Ante la consulta sobre la chance de superar a Argentina, Neves respondió con firmeza: “Sería un gran premio para nuestro pueblo. Si Cabo Verde le gana a Argentina, podríamos decir que ya ganamos la Copa del Mundo”.

El presidente también indicó que, en caso de concretarse ese resultado, las celebraciones nacionales se prolongarían durante dos jornadas, el sábado y el domingo.

El encuentro se disputará este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con inicio previsto a las 19:00 (hora argentina).

El presidente de Cabo Verde anticipó que le ganarán 1-0 a Argentina.

El duelo aparece planteado como un contraste marcado: por un lado, la expectativa de una nación que atraviesa el punto más importante de su historia deportiva; por el otro, la exigencia de una selección argentina que dominó con autoridad el Grupo J, tras imponerse ante Argelia, Austria y Jordania.

La atención previa al partido está centrada en el desempeño de Lionel Messi y en la posibilidad de que Cabo Verde pueda plantarse de igual a igual frente a potencias del fútbol mundial.

El presidente contó el regalo que le darán a Lionel Messi.

Incluso el técnico argentino, Lionel Scaloni, admitió que el adversario puede complicar el desarrollo del encuentro y que el hecho de partir como favorito no asegura la clasificación a la próxima instancia. Quien resulte ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Egipto y Australia.