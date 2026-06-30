Lionel Messi se metió en el universo de Spider-Man y causó furor

Lionel Messi sorprendió a todos con una divertida actuación junto a Tom Holland para promocionar la nueva película de Spider-Man.

Lionel Messi sorprendió a todos con una divertida actuación junto a Tom Holland para promocionar la nueva película de Spider-Man.

Lionel Messi volvió a sorprender fuera de una cancha al protagonizar un divertido spot promocional de la nueva película de Spider-Man. El capitán argentino compartió escena con Tom Holland y se sumó, por unos minutos, al universo del superhéroe más famoso de Marvel.

El video fue difundido como parte de la campaña de lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day y rápidamente comenzó a circular en redes sociales por la inesperada participación del futbolista.

La escena comienza con Tom Holland, en su papel de Peter Parker, cuando abre una puerta y se encuentra cara a cara con Lionel Messi. “¿Sos Messi?”, le pregunta sorprendido. El capitán de la Scaloneta responde que sí y explica que estaba buscando a Spider-Man. A partir de ese momento, Parker se retira para colocarse el traje rojo y azul y regresar convertido en el superhéroe.

Holland habla por teléfono y cuelga de inmediato cuando se da cuenta de que Messi ingresa al bar en el que estaba: “Me tengo que ir, me tengo que ir”. “¿Eres Messi?”, le pregunta al argentino, que responde afirmativamente. “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás buscando a Spiderman? ”, le retruca. Ante el “ sí” de Lionel, va a ponerse el disfraz y aparece con el atuendo rojo y azul. “¿Le tienes miedo a las alturas?” , le consulta. Messi parece no entender: “¿Cómo?” . Pero enseguida está gritando por los aires de la ciudad de Nueva York abrazado al hombre arácnido.

La participación del rosarino combina humor, sorpresa y una escena poco habitual para sus seguidores, acostumbrados a verlo como protagonista dentro del campo de juego.

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Una campaña pensada para causar impacto

La aparición de Messi busca unir dos públicos masivos: los fanáticos del fútbol y los seguidores del universo Marvel. El spot no revela detalles centrales de la trama, pero utiliza la figura internacional del capitán argentino para instalar la película en las conversaciones digitales y generar repercusión antes de su estreno.

La combinación entre Messi y Tom Holland provocó una fuerte reacción entre los usuarios, que destacaron el tono humorístico del video y la naturalidad con la que el futbolista participó de la escena.

No es la primera vez que Messi protagoniza campañas publicitarias internacionales, aunque en esta oportunidad aparece dentro de una de las franquicias cinematográficas más populares del mundo.

Lionel Messi Spider-Man. Lionel Messi sorprendió a todos con una divertida actuación junto a Tom Holland para promocionar la nueva película de Spider-Man.

De qué trata la nueva película

Spider-Man: Brand New Day marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. La historia mostrará al protagonista en una nueva etapa, luego de que el mundo olvidara su identidad. Peter deberá reconstruir su vida y enfrentar nuevos conflictos mientras continúa con su tarea como superhéroe.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un elenco integrado por Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros.

El estreno está previsto para fines de julio, con llegada a América Latina antes de su lanzamiento en Estados Unidos.

Messi, una figura que trasciende el fútbol

La participación del argentino confirma nuevamente el alcance global de su imagen. Su presencia no quedó limitada a una promoción deportiva, sino que fue utilizada como parte de una campaña cinematográfica destinada a públicos de distintas edades.

El video convirtió a Messi en protagonista de una escena inesperada: pasó de dominar la pelota a recorrer los cielos de Nueva York junto a Spider-Man.

El resultado fue una pieza breve, divertida y pensada para hacerse viral, con dos de las figuras más reconocidas del deporte y el entretenimiento mundial.