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24 de junio de 2026 - 16:31
País.

Lionel Messi cumplió 39 años y recibió un saludo especial desde Jujuy

Los alumnos de la Escuela Pucarita le cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi y le enviaron toda su energía para el Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Los alumnos de la Escuela Pucarita le cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi

Los alumnos de la Escuela Pucarita le cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi

Este miércoles 24 de junio es una fecha especial para el fútbol mundial: Lionel Messi celebra 39 años mientras disputa otro capítulo histórico con la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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El capitán recibe saludos, homenajes y mensajes cargados de afecto desde distintos rincones del planeta. Uno de esos se vivió en la Escuela Pucarita de San Salvador de Jujuy, donde los alumnos le cantaron el feliz cumpleaños.

La profesora Daniela Martínez detalló que es “un miniproyecto institucional avalado por los directivos y con la ayuda y colaboración de la familia. Todos los niños trajeron su indumentaria, su camiseta, hicieron banderitas y colaboraron todos los docentes”.

Otro de los docentes del emblemático establecimiento educativo de Jujuy, dijo que “Ojalá les llegue esta energía y esta vibra”, aludiendo al capitán de la Selección. “Los chicos están con toda la ilusión. Creo que eso se contagia y ojalá les llegue a ellos para que entre todos alentemos más”.

Los alumnos de la Escuela Pucarita le cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi
Los alumnos de la Escuela Pucarita le cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi

Los alumnos de la Escuela Pucarita le cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi

El cumpleaños de Lionel Messi

La sorpresa que un grupo de futbolistas de la Selección Argentina preparó para Lionel Messi marcó el comienzo de los festejos por su cumpleaños número 39. En plena concentración por el Mundial 2026, sus compañeros aparecieron durante la noche con una torta decorada con los colores celeste y blanco.

El capitán compartió este miércoles una fotografía del momento a través de sus historias de Instagram. En la imagen se lo observa rodeado por varios integrantes del plantel y frente a la torta que prepararon para recibir juntos el 24 de junio. “Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”, escribió Messi para acompañar la postal.

image

Cinco goles en los dos primeros partidos

Messi llegó a su cumpleaños atravesando un comienzo de Mundial extraordinario. El delantero convirtió los cinco goles que marcó Argentina durante sus primeros dos compromisos de la fase de grupos. En el debut frente a Argelia anotó un triplete para la victoria por 3 a 0. Luego volvió a ser determinante contra Austria, encuentro en el que convirtió los dos tantos del triunfo argentino por 2 a 0.

El saludo de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo también utilizó Instagram para saludar públicamente a su esposo. La rosarina compartió una serie de imágenes familiares y le dedicó un mensaje cargado de afecto. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos”, escribió Antonela, quien también le deseó felicidad y le reiteró su amor.

Messi respondió la publicación y agradeció el mensaje de su esposa y de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El intercambio provocó numerosas reacciones y comentarios entre sus seguidores. Antonela cerró el carrusel con una imagen del capitán usando la ropa de la Selección durante el Mundial 2026, una postal que reflejó el particular momento deportivo y personal que atraviesa.

antonela rocuzzo y lionel messi
El emotivo saludo de Antonela Rocuzzo a Lionel Messi por su cumpleaños

El emotivo saludo de Antonela Rocuzzo a Lionel Messi por su cumpleaños

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