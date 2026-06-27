domingo 28 de junio de 2026
27 de junio de 2026 - 09:48
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Argentina vs. Jordania: Messi rompió otro récord ante Jordania

La Selección Argentina enfrentó este sábado a Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Messi, marcó otro gol que hizo historia.

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Por  Verónica Pereyra
Lionel Messi

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La Selección Argentina se enfrentó a Jordania en el Dallas Stadium por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El capitán ingresó en el segundo tiempo y marcó un golazo de tiro libre que rompió otro récord.

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Lionel Messi

Lionel Messi

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El récord que batió Messi

Lionel Messi no para de romper récords. En su ingreso en el segundo tiempo contra Jordania fabricó una falta que le permitió la chance de un tiro libre que terminó adentro de los tres palos y marcando otro hito en su carrera.

El capitán se convirtió en el primer jugador en hacer goles en 7 partidos seguidos de mundiales.

  • Mundial 2022: Australia, Países Bajos, Croacia y Francia.
  • Mundial 2026: Argelia, Austria y Jordania.

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La Selección argentina usará su camiseta suplente ante Jordania

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La Albiceleste usará la camiseta alternativa azul con un diseño que homenajea el fileteado porteño. Será la primera vez que lo usará en esta Copa del Mundo.

Este encuentro marcará la primera vez que el conjunto nacional deje de lado su clásica camiseta albiceleste en el torneo de la Copa del Mundo, generando una enorme expectativa entre los hinchas y coleccionistas.

El estreno no solo responde a una necesidad logística de contraste de colores frente al rival, sino también a la presentación de un diseño textil que busca sintetizar la pasión y la riqueza artística de la cultura bonaerense en el escenario deportivo más importante del planeta.

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La posible formación titular de Argentina contra Jordania

La Selección argentina buscará cerrar la fase de grupos del Mundial con puntaje perfecto. El último rival de la Albiceleste en esta ronda es Jordania y Lionel Scaloni confirmó la formación titular sin Lionel Messi dentro del once.

El entrenador optó por conformar una alineación alternativa, con varios cambios en comparación al equipo que jugó el último encuentro con Austria (2-0). La dupla en ataque tendrá a Lautaro Martínez y Julián Álvarez como referencias, una decisión poco habitual del DT.

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Además, jugadores como Marcos Senesi, Nico Paz, Giuliano Simeone y Exequiel Palacios tendrán la chance de mostrarse ante el director técnico jugando desde el arranque.

Cómo forma la Selección argentina contra Jordania

Emiliano “Dibu” Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Alvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

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Los jugadores que deben cuidarse para no perderse el próximo partido

A un día del cierre de la fase de grupos de la Selección argentina, el conjunto de Lionel Scaloni se medirá ante Jordania por el Grupo J con varios futbolistas que no fueron titulares en los primeros compromisos de la Copa del Mundo.

En ese contexto, el cuerpo técnico buscaría darles minutos desde el inicio a Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Valentín Barco y Julián Álvarez.

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Leandro Paredes

Leandro Paredes

Entre ellos, hay un nombre que deberá tomar precauciones para no perderse el primer partido de la fase eliminatoria. Se trata de Leandro Paredes, quien tuvo su primera aparición en esta edición mundialista sobre el final del encuentro ante Austria en lugar de Rodrigo De Paul y recibió una tarjeta amarilla apenas diez minutos después de ingreso al campo de juego, tras una dura infracción.

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Escándalo en Cabo Verde antes del cruce con Argentina

El seleccionado de Cabo Verde atraviesa horas de tensión luego de que trascendiera que su capitán está siendo investigado por la Justicia portuguesa por una denuncia de presunta violación.

Según medios portugueses, la causa se inició meses atrás y continúa en etapa de investigación. Hasta el momento, el futbolista no fue imputado formalmente ni pesa sobre él una medida judicial que le impida disputar el Mundial 2026.

La noticia generó un fuerte impacto en la previa del encuentro ante Argentina, ya que se trata del principal referente del equipo africano y uno de sus jugadores más experimentados.

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Mendes fue denunciado por una mujer brasileña en Nueva Zelanda

Mendes fue denunciado por una mujer brasileña en Nueva Zelanda

El futbolista sigue con el plantel y no fue apartado

Pese a la investigación en curso, el capitán continúa concentrado con la selección de Cabo Verde y entrenó con normalidad junto al resto del plantel.

La Federación Caboverdiana de Fútbol no anunció sanciones ni modificaciones en la convocatoria, mientras que el cuerpo técnico mantiene al futbolista a disposición para el partido correspondiente a la fase de grupos.

Por el momento, tampoco hubo un pronunciamiento oficial de la FIFA respecto del caso.

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István Kovács, el polémico árbitro que dirigirá Argentina vs. Jordania

István Kovács, de 41 años, es uno de los árbitros europeos con mayor trayectoria internacional. Desde hace varios años integra el plantel FIFA y dirigió encuentros de alto nivel en competiciones como la Champions League, la Eurocopa y el Mundial de Qatar 2022.

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El rumano Istvan Kovacs será el encargado de conducir el partido

El rumano Istvan Kovacs será el encargado de conducir el partido

Para el compromiso entre Argentina y Jordania, estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el noruego Espen Eskås.

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Cómo llegan Argentina y Jordania al duelo por el Mundial 2026

La Selección Argentina afronta la última fecha del Grupo J con puntaje ideal y la clasificación a los octavos de final asegurada. El equipo de Lionel Scaloni debutó con una goleada por 3 a 0 frente a Argelia y luego derrotó 2 a 0 a Austria, resultados que lo posicionaron como líder de la zona.

Además del gran presente colectivo, todas las miradas están puestas en Lionel Messi, quien atraviesa un momento histórico. El capitán argentino convirtió los cinco goles de la Albiceleste en el certamen y alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo, transformándose en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Del otro lado estará Jordania, que disputará su último partido en el torneo sin chances de avanzar a la siguiente ronda. En su estreno cayó 3 a 1 frente a Austria y, en la segunda presentación, perdió 2 a 1 ante Argelia, pese a haber comenzado en ventaja.

Con dos derrotas en igual cantidad de partidos, el seleccionado asiático quedó eliminado de manera anticipada y cerrará su histórica primera participación mundialista enfrentando al vigente campeón del mundo.

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Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

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Cuánto sale el kit completo para alentar a la Selección Argentina en Jujuy

Entre los productos más solicitados aparecen las cornetas, vinchas, banderas y pinta caritas. Los vendedores señalaron que las familias suelen buscar diferentes accesorios para acompañar los partidos y vestir a grandes y chicos con los colores argentinos.

En algunos casos, los clientes realizan compras grandes para toda la familia, principalmente de gorros, banderas y artículos para hacer ruido durante los encuentros.

Otra vendedora explicó que las ventas aumentan a medida que Argentina avanza en el Mundial. La expectativa por los partidos y la continuidad de la Selección en la competencia impulsan el movimiento comercial en el centro capitalino.

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NOTA COMPLETA EN TODO JUJUY

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Probable formación de Argentina

Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Lautaro Martínez; Julián Álvarez.

Posible formación de Jordania

Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud Abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan y Musa Al-Taamari.

NOTA COMPLETA EN TODO JUJUY

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