Argentina vs. Jordania: Messi rompió otro récord ante Jordania

La Selección Argentina se enfrentó a Jordania en el Dallas Stadium por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El capitán ingresó en el segundo tiempo y marcó un golazo de tiro libre que rompió otro récord.
El récord que batió Messi
Lionel Messi no para de romper récords. En su ingreso en el segundo tiempo contra Jordania fabricó una falta que le permitió la chance de un tiro libre que terminó adentro de los tres palos y marcando otro hito en su carrera.
El capitán se convirtió en el primer jugador en hacer goles en 7 partidos seguidos de mundiales.
- Mundial 2022: Australia, Países Bajos, Croacia y Francia.
- Mundial 2026: Argelia, Austria y Jordania.