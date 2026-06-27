Argentina vs. Jordania: Messi rompió otro récord ante Jordania

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Escándalo en Cabo Verde antes del cruce con Argentina

El seleccionado de Cabo Verde atraviesa horas de tensión luego de que trascendiera que su capitán está siendo investigado por la Justicia portuguesa por una denuncia de presunta violación.

Según medios portugueses, la causa se inició meses atrás y continúa en etapa de investigación. Hasta el momento, el futbolista no fue imputado formalmente ni pesa sobre él una medida judicial que le impida disputar el Mundial 2026.

La noticia generó un fuerte impacto en la previa del encuentro ante Argentina, ya que se trata del principal referente del equipo africano y uno de sus jugadores más experimentados.

image Mendes fue denunciado por una mujer brasileña en Nueva Zelanda

El futbolista sigue con el plantel y no fue apartado

Pese a la investigación en curso, el capitán continúa concentrado con la selección de Cabo Verde y entrenó con normalidad junto al resto del plantel.

La Federación Caboverdiana de Fútbol no anunció sanciones ni modificaciones en la convocatoria, mientras que el cuerpo técnico mantiene al futbolista a disposición para el partido correspondiente a la fase de grupos.

Por el momento, tampoco hubo un pronunciamiento oficial de la FIFA respecto del caso.