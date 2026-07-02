Lionel Scaloni habló antes de Argentina-Cabo Verde: "No están de casualidad"

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en Miami en la previa del partido que Argentina disputará ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador destacó el trabajo realizado por el rival y remarcó que el margen de error se reduce en la etapa eliminatoria.

Brasil juega con Noruega por los octavos de final del Mundial 2026

Deportes. Mundial 2026: Estados Unidos derrotó a Bosnia y está en 8vos

“Es un equipo que no ha perdido. Se defendió bien, tapa los pases interiores y sale de contra. Tiene jugadores de buen pie. No están de casualidad, son un buen equipo y hay que respetarlos”, sostuvo.

Scaloni afirmó que el plantel llega en buenas condiciones y con ilusión, aunque advirtió que el encuentro no será sencillo. “Estamos bien. Hay un rival al cual enfrentar y respetar. El margen ahora se achica. Es un partido en el que el que pierde se vuelve”, expresó.

Además, señaló que los cruces eliminatorios mostraron mucha paridad y que Argentina deberá afrontar el compromiso con máxima seriedad.

El estado de Lionel Messi

Consultado sobre la posibilidad de que Lionel Messi dispute un eventual tiempo extra, el entrenador evitó adelantar una decisión. “Ya veremos. No sé cómo va a estar el partido ni él. Yo imagino que estará, pero dependemos del partido y de él”, indicó.

También destacó la importancia del capitán en la generación de situaciones ofensivas y aseguró que no existe preocupación por el reparto de los goles dentro del equipo.

Rodrigo De Paul pidió paciencia

Rodrigo De Paul.

Rodrigo De Paul también habló en conferencia y coincidió en que Cabo Verde será un rival exigente. “Defienden bien y tienen jugadores rápidos. Esperan en un bloque bajo, tendremos que tener paciencia y estar atentos”, explicó.

El mediocampista aseguró que la experiencia obtenida en anteriores competencias ayuda a manejar las emociones, aunque aclaró que todos los partidos eliminatorios son diferentes.

Sobre Messi, agregó: “Hay que disfrutarlo todos los días. Todos lo estamos disfrutando”.

Scaloni también destacó el respaldo de los hinchas argentinos y afirmó que el acompañamiento representa “un refuerzo y nunca una presión” para el plantel.