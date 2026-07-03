El Gobierno anunciará el lunes cómo afrontará los pagos de deuda hasta 2027.

El lunes, el Gobierno presentará el programa financiero con el que busca cubrir los vencimientos de deuda en dólares de 2026 y 2027. La exposición estará a cargo de Luis Caputo.

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El Gobierno prepara un anuncio previo al próximo vencimiento de deuda en dólares para calmar al mercado y despejar dudas sobre los pagos de los próximos 18 meses .

El esquema será presentado el lunes por el ministro de Economía , Luis Caputo, junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase , y el viceministro José Luis Daza .

Furiase confirmó el anuncio en el canal de streaming Carajo. El plan explicará cómo el Gobierno pretende armar colchones financieros en 2026 para llegar con mayor solidez a 2027, el año de mayores vencimientos .

El objetivo del Gobierno es mostrar que el financiamiento del Tesoro está “completamente cerrado” para este año y el próximo, buscando reducir dudas sobre la sostenibilidad de la deuda.

En el Palacio de Hacienda señalan que el plan se diseñó con supuestos “muy conservadores” sobre el financiamiento. La estrategia busca acumular un “colchón” de liquidez en 2026 para afrontar con mayor margen los vencimientos de 2027, año electoral.

El equipo económico cree que una mayor previsibilidad en el financiamiento ayudará a sostener la baja del riesgo país, que cayó por debajo de los 420 puntos básicos y marcó mínimos en varios años. En el Gobierno sostienen que menos riesgo mejora el acceso al crédito, baja el costo financiero y apoya la desinflación.

Inversores y analistas seguirán de cerca la presentación, que detallará las herramientas del Tesoro para pagar la deuda sin afectar el equilibrio fiscal, uno de los principales objetivos del gobierno de Javier Milei.

Qué mostrará el programa financiero del lunes

El foco central del anuncio estará puesto en el financiamiento para 2027. De todos modos, el año próximo el Gobierno deberá afrontar pagos por u$s9.000 millones a bonistas, un punto clave dentro del esquema de manejo de la deuda.

El Ejecutivo utilizó garantías del Banco Mundial y del BID para obtener préstamos directos de bancos internacionales, clave para financiar los pagos del año próximo.

El detalle completo del programa financiero se presentará el próximo lunes. Según Furiase, el esquema fue diseñado con supuestos “muy conservadores”.

“Refleja el armado de colchones y buffers con los que llegamos a 2027. Llegamos con mucha holgura gracias a los colchones que se están construyendo durante 2026”, aseguró el secretario de Finanzas.

Furiase explicó que el programa contempla fuentes de financiamiento alternativas que no están incluidas en los supuestos base. “Van a terminar siendo una opción, que no las estamos suponiendo en el programa financiero”, señaló.

Esas herramientas podrían usarse si las condiciones lo requieren, aunque el funcionario aclaró: “Lo podemos cerrar sin usarlas”.