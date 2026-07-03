viernes 03 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de julio de 2026 - 13:16
Jujuy.

Paritarias en Jujuy: el Gobierno convocó a gremios docentes para el lunes

La negociación de paritarias comenzará el lunes 6 de julio a las 8.30 con docentes de todos los niveles, ATSA, UPCN y ATE.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Centro de Innovación Educativa, ubicado sobre calle Zorrilla de San Martín, en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy

Centro de Innovación Educativa, ubicado sobre calle Zorrilla de San Martín, en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy

Paritarias: El Gobierno convocó a docentes y estatales para discutir salarios

Paritarias: El Gobierno convocó a docentes y estatales para discutir salarios

Lee además
(Foto de archivo).
Jujuy.

La propuesta del Gobierno a los gremios docentes en paritarias
Casa de Gobierno
Jujuy.

Paritarias en Jujuy: confirmaron un aumento del 3% para estatales

La convocatoria formal ya fue enviada a las organizaciones sindicales. En el caso de CEDEMS, la Secretaría de Trabajo y Empleo citó al gremio para el lunes a las 8.30 en el Centro de Innovación Educativa, ubicado sobre calle Zorrilla de San Martín, en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy. El sindicato podrá asistir con dos representantes.

Cómo seguirá el cronograma de reuniones

Durante la mañana del lunes serán recibidos los gremios docentes y las organizaciones que representan a trabajadores de la administración pública y del sector sanitario. Por la tarde será el turno del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, SEOM.

El cronograma continuará el martes con las reuniones previstas para el resto de los gremios estatales. En esta instancia se espera que las organizaciones presenten sus reclamos salariales, expongan la situación de sus sectores y analicen la propuesta que lleve el Ejecutivo provincial.

Paritarias: El Gobierno convocó a docentes y estatales para discutir salarios

Paritarias: El Gobierno convocó a docentes y estatales para discutir salarios

Qué se espera de la nueva negociación

La apertura de paritarias vuelve a colocar en discusión la evolución de los salarios públicos, el impacto del costo de vida y las condiciones laborales de docentes, trabajadores de la salud, empleados estatales y municipales.

Cada gremio llegará a la mesa con sus propias demandas, aunque el eje común estará puesto en la recomposición salarial. Tras los encuentros, se conocerán las posturas de las organizaciones y los pasos que seguirá la negociación con el Gobierno provincial.

Lo más importante

  • Las paritarias comienzan el lunes 6 de julio.
  • La primera reunión será a las 8.30.
  • Participarán docentes de todos los niveles, ATSA, UPCN y ATE.
  • El SEOM será recibido el lunes por la tarde.
  • El martes continuará el cronograma con los demás gremios.
  • CEDEMS fue convocado al Centro de Innovación Educativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La propuesta del Gobierno a los gremios docentes en paritarias

Paritarias en Jujuy: confirmaron un aumento del 3% para estatales

Paritarias docentes: ADEP rechazó la oferta y CEDEMS irá a asamblea

Paritarias docentes: CEDEMS rechazó la oferta del Gobierno

Las más leídas

Nieve en Catua - Imagen de archivo video
Jujuy.

¿Dónde puede nevar en Jujuy este fin de semana? Mirá lo que dice el pronóstico

Centro Cultural Lola Mora. video
Arte.

Inauguraron el Centro Cultural Lola Mora en Jujuy

Ola polar en Jujuy 
Jujuy.

Cómo sigue el tiempo en Jujuy: qué pasa con la ola polar y el alerta amarilla

El truco casero para limpiar ollas Essen y dejarlas como nuevas.
Sociedad.

El truco casero para limpiar ollas y dejarlas como nuevas

Alertan por tormentas en Miami
Deportes

A horas del partido entre Argentina y Cabo Verde, alertan por tormentas eléctricas en Miami

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel