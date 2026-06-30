Habló Adrián Ravier, nuevo vocero presidencial: "Es clave que trabajemos en conjunto"

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier , evitó referirse a la causa que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y envió una señal de acercamiento al PRO durante su primera conferencia de prensa en Casa Rosada. Además, destacó los logros económicos del Gobierno y anunció nuevos recortes en el empleo público.

Ante una consulta sobre Adorni , quien renunció en medio de tensiones por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Ravier leyó una respuesta preparada y marcó distancia del expediente judicial.

“Tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno en forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como ciudadano privado. No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni darles mi opinión sobre el mismo, en tanto que ya no hace a la marcha del Gobierno”, expresó.

Embed - Conferencia de Prensa | Adrian Ravier - 30.06.2026

“Mi tarea es informar sobre las cuestiones que competen al Presidente”

El funcionario explicó cuál será su función dentro del Ejecutivo y ratificó que no se pronunciará sobre cuestiones personales vinculadas al exjefe de Gabinete.

“Mi tarea es informar sobre las cuestiones que competen al presidente Javier Milei y al futuro de la administración y de los argentinos, nada más y nada menos, y con eso tenemos bastante. En mi rol de vocero soy un representante del Ejecutivo y por tanto mi posición no es otra que la del Gobierno. Adorni renunció a su cargo por cuestiones personales que son conocidas, la vía judicial continuará y veremos por dónde va”, sostuvo.

Respaldo a Diego Santilli

Durante la conferencia, Ravier también destacó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y anticipó una nueva etapa política dentro del Gobierno. “Tiene un amplio oficio político, inaugurará una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar los acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia”, afirmó.

Adrián Ravier, nuevo vocero presidencial Adrián Ravier, nuevo vocero presidencial

Un gesto al PRO

En medio de las tensiones generadas por las críticas de Javier Milei a Mauricio Macri, el vocero presidencial remarcó la importancia del vínculo con el PRO. “El PRO es un aliado clave para nosotros en las reformas estructurales. Es clave que trabajemos en conjunto, porque no tenemos la mayoría para aprobar reformas nosotros mismos. Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía con esos cambios. El diálogo es muy bueno pese a roces o declaraciones desafortunadas. Estamos trabajando muy bien juntos y se esperan más reformas estructurales”, expresó.

Adrián Ravier destacó los logros económicos del Gobierno

El funcionario también habló sobre la situación económica y aseguró que el país atraviesa un “doble punto de inflexión”. “Estamos volviendo al mundo, para eso hacemos los acuerdos internacionales y ordenamos la macroeconomía. Si uno mira el proceso de expansión económica que está experimentando la Argentina, en otros gobiernos también hubo algún tipo de expansión pero no es lo mismo, porque ahora está basada en equilibrio macroeconómico”, señaló.

Nuevos recortes en el empleo público

Ravier indicó que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, continuará con la reducción de estructuras estatales. Según explicó, la cartera “profundiza el proceso de eficientización del empleo público, achicando estructuras sobredimensionadas y funciones duplicadas”.

“Es el equilibrio fiscal por el lado de la reducción del gasto público lo que hizo posible la estabilización económica y el subsecuente retorno del crecimiento, esa tarea continúa”, planteó. Finalmente, informó que durante mayo se eliminaron nuevos puestos dentro del Estado nacional.

“En mayo se redujeron 3014 puestos adicionales, con esta nueva baja, desde el inicio de la gestión, se alcanzan los 71.025 cargos eliminados en el sector público nacional”, detalló.