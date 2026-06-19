Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

El Gobierno confirmó este viernes que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. La designación fue anunciada por Manuel Adorni tras una reunión en Olivos con Javier Milei. Ravier es economista, docente universitario y diputado nacional por La Pampa.

El Gobierno anunció a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial del presidente Javier Milei

Adrián Ravier fue confirmado como el nuevo vocero presidencial del Gobierno de Javier Milei . El economista, docente universitario y diputado nacional por La Pampa asumirá la tarea de comunicar las decisiones oficiales y explicar públicamente las principales medidas de la gestión.

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La designación fue anunciada por Manuel Adorni luego de una reunión mantenida este viernes en la Quinta de Olivos. El actual jefe de Gabinete dejó así la función de vocero que había desempeñado desde el comienzo del gobierno libertario.

El Gobierno confirmó este viernes que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. La designación fue anunciada por Manuel Adorni tras una reunión en Olivos con Javier Milei. Ravier es economista, docente universitario y diputado nacional por La Pampa.

Adrián Osvaldo Ravier nació en la Ciudad de Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978 . Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, título que obtuvo en 2002.

Posteriormente realizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y completó un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España.

Su trayectoria profesional estuvo principalmente vinculada con la docencia, la investigación y la difusión de las ideas liberales. Se especializó en teoría monetaria, ciclos económicos, finanzas públicas e historia del pensamiento económico.

Su carrera académica

Ravier dictó clases en numerosas universidades de Argentina y del exterior. Entre ellas se encuentran la UBA, ESEADE, la Universidad del Salvador, la Universidad Católica Argentina, la Universidad del CEMA y la Universidad Nacional de La Pampa.

También participó en programas de posgrado de instituciones de España y Guatemala y publicó trabajos académicos en español e inglés.

En 2006 obtuvo el primer premio del Hayek Essay Contest de la Mont Pelerin Society por su trabajo “La globalización y la paz”.

Además, escribió libros y artículos vinculados con la Escuela Austríaca, el liberalismo y la macroeconomía. Entre sus obras aparecen “En busca del pleno empleo” y la colección “La Escuela Austríaca desde Adentro”.

Adrián Ravier y Javier Milei

Su vínculo con Javier Milei

Ravier comparte con Javier Milei una fuerte identificación con la Escuela Austríaca de Economía y con las ideas de libre mercado, reducción del Estado y equilibrio fiscal.

El vínculo entre ambos también se trasladó al ámbito académico. Ravier participó en publicaciones, encuentros y presentaciones vinculadas con el pensamiento económico libertario y llegó a trabajar en una obra en coautoría con el Presidente.

Dentro del oficialismo es considerado uno de los economistas de mayor cercanía ideológica con Milei y una de las figuras encargadas de defender públicamente el programa económico del Gobierno.

Su llegada a la política

Aunque su carrera comenzó en el ámbito universitario, Ravier se incorporó de manera activa a la política partidaria a través de La Libertad Avanza. En las elecciones legislativas de 2025 fue elegido diputado nacional por la provincia de La Pampa. También tuvo participación en la organización del espacio libertario dentro de esa provincia.

Antes de su llegada al Congreso, se desempeñó como director académico de la Fundación Faro, una usina de pensamiento vinculada con La Libertad Avanza y dedicada a difundir ideas liberales.

Desde allí participó en charlas, seminarios y encuentros centrados en las reformas económicas impulsadas por la administración nacional.

Qué hace un vocero presidencial

El vocero presidencial es el funcionario encargado de comunicar las decisiones, medidas y posiciones oficiales del Poder Ejecutivo.

Entre sus principales tareas se encuentran brindar conferencias de prensa, responder preguntas de los periodistas, anticipar anuncios y explicar las políticas implementadas por el Gobierno.

También debe actuar como enlace entre la Presidencia, los ministerios y los medios de comunicación, especialmente durante situaciones de crisis o frente a temas de alta exposición pública.

Con su designación, Ravier pasará de defender el programa libertario desde el Congreso, la docencia y los medios a convertirse formalmente en una de las principales voces del Gobierno nacional.

El reemplazo de Manuel Adorni

Manuel Adorni ocupó la Vocería Presidencial desde diciembre de 2023 y se convirtió en uno de los funcionarios de mayor exposición del Gobierno.

Tras asumir como jefe de Gabinete, continuó durante un período al frente de la comunicación oficial. Sin embargo, la incorporación de Ravier permitirá separar ambas funciones y dejar la vocería cotidiana en manos del economista.

Todavía resta conocer cuándo encabezará su primera conferencia de prensa y cómo quedará conformado el equipo encargado de la comunicación presidencial.

Adrián Ravier es: