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19 de junio de 2026 - 13:44
Política.

El Gobierno anunció que Adrián Ravier es el nuevo vocero presidencial

El anuncio lo hizo Manuel Adorni, a través de las redes, luego de reunirse con el presidente Javier Milei en Olivos.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Adrián Ravier y Javier Milei

Adrián Ravier es el nuevo vocero presidencial, según confirmó Manuel Adorni, tras una reunión en la residencia de Olivos junto al presidente Javier Milei, se tomó la decisión de anunciar la designación del funcionario. El anuncio fue llevado a cabo por el Jefe de Gabinete a través de sus redes sociales.

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“Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, sostuvo el funcionario nacional, que hasta el momento oficiaba de coordinador del gabinete y también de vocero, y que atraviesa una delicada situación política por las investigaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

El comunicado de Manuel Adorni sobre el nuevo vocero presidencial

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¿Quién es Adrián Osvaldo Ravier?

Adrián Osvaldo Ravier nació en la Ciudad de Buenos Aires, en 1978, y es economista especializado en teoría monetaria, ciclos económicos, finanzas públicas e historia del pensamiento económico. Según información oficial, obtuvo el título de Doctor en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (2009), bajo la dirección de Jesús Huerta de Soto.

Además, realizó una Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Durante su carrera académica, Ravier fue docente en universidades como la UBA, ESEADE, UCES, Universidad del Salvador (USAL) y la Universidad Católica Argentina (UCA). También fue profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) en 2012. Actualmente, enseña Macroeconomía en UCEMA y Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPAM). En el ámbito de posgrado, dicta teoría monetaria y ciclos económicos en la UFM y la Universidad de las Hespérides.

Adrián Ravier
El Gobierno anunció a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial del presidente Javier Milei

El Gobierno anunció a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial del presidente Javier Milei

En su trayectoria profesional, fue premiado por instituciones como el Ludwig von Mises Institute, el Institute for Humane Studies y la Mont Pelerin Society, donde fue galardonado por su ensayo “La globalización y la paz”. Ha trabajado como investigador en diversos centros, incluyendo el Centro Friedman Hayek de UCEMA y la Fundación Friedrich A. von Hayek.

En el plano ideológico, Ravier se define como liberal clásico, partidario de la economía de mercado, la propiedad privada, la libertad individual y el gobierno limitado. Entre sus propuestas señala la necesidad de limitar la expansión del gasto público, privatizar los sistemas de pensiones y avanzar hacia una mayor apertura económica.

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