Senado: LLA suspendió la sesión para frenar la interpelación a Adorni. 

Ante el avance de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, La Libertad Avanza decidió suspender la sesión del Senado prevista para este jueves. Los detalles, en la nota.

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La Libertad Avanza decidió levantar la sesión del Senado del jueves ante el intento opositor de avanzar con la interpelación a Manuel Adorni . También podría caerse la reunión de Labor Parlamentaria convocada por Victoria Villarruel para este miércoles.

La medida se tomó tras el avance del bloque Justicialista , encabezado por José Mayans, con un pedido de interpelación y posible moción de censura contra Adorni . El oficialismo decidió entonces suspender la sesión y mantener cerrado el recinto.

La sesión caída incluía el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, promovido por Federico Sturzenegger, aún sin articulado definitivo. Además, se iban a tratar los pliegos de jueces para la Cámara del Trabajo, que ya tenían dictamen.

El bloque libertario, que conduce Patricia Bullrich, no tiene prevista una reunión formal esta semana, aunque sus senadores permanecen en estado de alerta ante la creciente crisis política que atraviesa Adorni.

La reunión de Labor Parlamentaria había sido solicitada por Villarruel la semana pasada, después de que Adorni comunicara que concurriría al Senado a brindar su informe de gestión recién en julio.

La convocatoria generó cuestionamientos entre legisladores y de la propia vicepresidenta, que pidió la presencia de Adorni en el Senado en junio. El bloque Justicialista de Mayans también hizo ese planteo.

El senador del PRO Martín Goerling Lara se sumó al pedido y solicitó por escrito la presencia del ministro en el Senado. Además, recordó que la última visita de un jefe de Gabinete a la Cámara Alta fue el 26 de junio de 2025, con Guillermo Francos.

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Los senadores sostienen que existen “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en las declaraciones presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

También aseguran que se produjo un “impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal desde que asumió en la función pública”.

Bullrich, el PRO y la UCR definen si Adorni enfrenta una moción de censura

Mientras Javier Milei ratifica su respaldo a Manuel Adorni, en el Senado aumenta la tensión por el avance del pedido de interpelación y la posibilidad de una moción de censura contra el jefe de Gabinete.

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El miércoles a las 18 horas se realizará la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado. Sin embargo, el escenario dependerá en buena medida del papel que adopten Patricia Bullrich y los bloques aliados, ambos sectores con fuertes cuestionamientos al funcionario nacional.

La primera instancia decisiva, que definirá la realización o no de la sesión, será que la oposición logre alcanzar los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento por fuera del reglamento y buscar la aprobación de su resolución.

El PJ cuenta con 21 senadores propios. A este grupo se le sumarían los dos ex bloque peronista de Justicia Social Federal, la senadora de Córdoba Alejandra Vigo, los 3 de Convicción Federal, dos más del Frente Cívico por Santiago y otros dos de Movete Santa Cruz.

Con este respaldo, el peronismo alcanzaría los 31 votos a favor, quedando a cinco de reunir el quórum y, en caso de contar con la presencia de todos sus integrantes, a 17 de los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento del tema.