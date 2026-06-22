lunes 22 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de junio de 2026 - 18:52
Política.

El Gobierno designó a Fabián Fernández en Comunicación y Prensa

El Gobierno confirmó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa, en reemplazo de Javier Lanari. Hizo gestión de prensa en YPF.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Gobierno designó a Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa

El Gobierno designó a Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa

Lee además
Nuevas medidas en la causa Adorni
País.

Nuevas medidas en la causa Adorni: la Justicia analiza operaciones cripto y movimientos en Indio Cuá
El Senado pospuso la sesión y crece la tensión por Manuel Adorni (Archivo)
País.

El Senado postergó la sesión y Manuel Adorni quedó cerca de ser interpelado

Fernández asumirá la conducción de una estructura que tendrá como desafío ordenar la estrategia de prensa del Gobierno y coordinar la comunicación oficial junto con la nueva Vocería Presidencial, encabezada por Adrián Ravier.

Quién es Fabián Fernández

Fabián Fernández es especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa. A lo largo de su carrera integró distintos equipos de gestión y desarrolló tareas vinculadas con la comunicación institucional.

Desde 2023 se desempeñaba al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF, experiencia que fue especialmente destacada por el Gobierno al anunciar su nombramiento.

Su llegada a la administración nacional busca imprimir una nueva dinámica a la estrategia comunicacional y fortalecer la coordinación entre la Casa Rosada, los medios y las distintas áreas del Ejecutivo.

Reemplazará a Javier Lanari

Fernández ocupará el lugar que dejó Javier Lanari, quien se desempeñó como secretario de Comunicación y Prensa desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en diciembre de 2023.

Manuel Adorni agradeció públicamente el trabajo realizado por Lanari durante sus dos años y medio en el cargo y le deseó éxito en sus próximos proyectos.

La salida se resolvió en medio de los cambios que impulsa el Gobierno en su esquema de comunicación y después de la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial.

Cómo quedará organizada la comunicación del Gobierno Nacional

La nueva estructura dependerá directamente de la Jefatura de Gabinete. Mientras Ravier estará a cargo de la vocería y de explicar públicamente las principales medidas del Gobierno, Fernández tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de prensa y comunicación institucional.

El objetivo será unificar criterios, mejorar la difusión de las decisiones oficiales y ordenar la relación entre las diferentes áreas del Ejecutivo y los periodistas acreditados.

Entre los desafíos inmediatos también aparece la organización del vínculo con la prensa dentro de la Casa Rosada y la definición de la modalidad que tendrán las futuras conferencias oficiales.

Lo más importante

  • Fabián Fernández fue designado secretario de Comunicación y Prensa.
  • Reemplazará a Javier Lanari.
  • Tiene experiencia en comunicación pública y relaciones institucionales.
  • Desde 2023 trabajaba en prensa y comunicación institucional de YPF.
  • El área dependerá directamente de la Jefatura de Gabinete.
  • Trabajará junto con Adrián Ravier, nuevo vocero presidencial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nuevas medidas en la causa Adorni: la Justicia analiza operaciones cripto y movimientos en Indio Cuá

El Senado postergó la sesión y Manuel Adorni quedó cerca de ser interpelado

Guillermo Marijuan pidió indagar a Francisco Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas

Manuel Adorni ajusta su estrategia en el Congreso y el Gobierno gana aire ante la oposición

Diputados: LLA busca desactivar la sesión opositora y reordenar la agenda parlamentaria

Lo que se lee ahora
Manuel Adorni junto a Martín Menem 
País.

Diputados: LLA busca desactivar la sesión opositora y reordenar la agenda parlamentaria

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Pago del aguinaldo 
Jujuy.

Esta semana se paga el aguinaldo en Jujuy: las fechas confirmadas

Mundial 2026.
Deportes.

Minuto a minuto del lunes 22 de junio en el Mundial 2026: el partido de Argentina y otros resultados

A contramano por ruta 66 video
Jujuy.

Ruta 66: iban en moto, a contramano y consumiendo alcohol

La formación de la Selección Argentina vs. Austria.
Deportes.

La formación de Argentina vs. Austria: un solo cambio en el segundo partido del Mundial 2026

Milagro Sala
Sociedad.

Internaron a Milagro Sala tras sufrir una descompensación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel