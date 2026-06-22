Diputados: LLA busca desactivar la sesión opositora y reordenar la agenda parlamentaria

La Libertad Avanza decidió mover sus fichas en la Cámara de Diputados para neutralizar la sesión especial convocada por la oposición este miércoles, en medio de la tensión política por el caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La estrategia oficial apunta a descomprimir la ofensiva parlamentaria y asegurar el tratamiento de proyectos económicos clave para el Gobierno.

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El oficialismo, con el impulso del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, resolvió convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para la próxima semana. El objetivo es encauzar el debate sobre una eventual interpelación a Adorni dentro del circuito legislativo ordinario y restarle impacto a la sesión impulsada por la oposición.

En el oficialismo sostienen que la oposición no cuenta con el quórum necesario para abrir la sesión ni con los dos tercios requeridos para avanzar sobre tablas con una interpelación.

La sesión del miércoles en el centro de la estrategia

La maniobra también busca garantizar que la Cámara de Diputados pueda sesionar el miércoles sin sobresaltos. Para el Gobierno, esa jornada es clave ya que busca avanzar con dos iniciativas económicas consideradas prioritarias: el denominado “super-RIGI”, un régimen de incentivos para grandes inversiones, y el pago de 170 millones de dólares a bonistas con vencimiento a fin de mes.

Desde el oficialismo remarcan que la agenda económica no puede quedar condicionada por la discusión política en torno a Adorni, por lo que se trabaja para despejar el temario.

El conflicto político en torno a Adorni

El caso Adorni dejó de ser un tema exclusivamente institucional para convertirse en un foco de tensión dentro del Congreso. La continuidad del jefe de Gabinete impacta directamente en la dinámica parlamentaria del oficialismo, que necesita ordenar mayorías para avanzar con su agenda.

La oposición había impulsado una sesión especial para tratar su interpelación, aunque desde el inicio admitía dificultades para alcanzar los apoyos necesarios.

Los números en Diputados y el freno reglamentario

El principal obstáculo para la ofensiva opositora es reglamentario: se requieren dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento sobre tablas de una interpelación, un número que hoy está lejos de alcanzarse en la Cámara baja.

Con la convocatoria a comisión ya formalizada, el oficialismo considera que el debate quedó canalizado institucionalmente, lo que reduce la relevancia de la sesión especial.

Una estrategia que también se debate en el reglamento

La estrategia parlamentaria se complementa con otra discusión interna en el Congreso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa una interpretación del reglamento que eleve las exigencias para habilitar el tratamiento de interpelaciones.

Según esa postura, en caso de no alcanzarse los dos tercios, el expediente debería pasar directamente a comisión, lo que demoraría aún más cualquier definición sobre el tema.

En este contexto, el oficialismo busca ordenar la agenda legislativa, contener la presión opositora y asegurar el avance de los proyectos económicos que considera centrales para la gestión.