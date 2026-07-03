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3 de julio de 2026 - 13:53
País.

Termómetro bajo cero: cuál es la ciudad más fría del país en este viernes 3 de julio

El frío polar continúa en gran parte del país. Varias localidades de la Patagonia y Cuyo registraron temperaturas bajo cero.

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Por  Maria Eugenia Burgos
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El segundo lugar fue para Esquel, Chubut, donde se registraron -4,6 °C y una sensación térmica de -10,8 °C. Luego apareció **Malargüe, Mendozamica de -10,8 °C. Luego apareció Malargüe, Mendoza, con -3 °C y una sensación de -6 °C. También seguían bajo cero Perito Moreno, con -1,1 °C, y Chapelco, con -0,8 °C.

Las localidades más frías a las 11

  • Maquinchao, Río Negro: -6,4 °C.
  • Esquel, Chubut: -4,6 °C; sensación térmica de -10,8 °C.
  • Malargüe, Mendoza: -3 °C; sensación térmica de -6 °C.
  • Perito Moreno, Santa Cruz: -1,1 °C; sensación térmica de -6,4 °C.
  • Chapelco, Neuquén: -0,8 °C; sensación térmica de -5,4 °C.
  • San Carlos de Bariloche, Río Negro: 0,1 °C; sensación térmica de -5,2 °C.

Más abajo en la tabla aparecieron Mendoza Observatorio con 0,9 °C, San Rafael con 1 °C, la ciudad de Mendoza con 1,2 °C y Río Grande con 1,8 °C. En varios casos, el viento hizo que la sensación térmica se ubicara varios grados por debajo de la temperatura real.

El ranking corresponde a las mediciones realizadas a las 11 y no necesariamente refleja las temperaturas mínimas registradas durante la madrugada. De todos modos, confirma la persistencia del frío intenso en buena parte del país y la presencia de valores bajo cero incluso cerca del mediodía.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El frío seguirá presente durante el fin de semana, aunque el núcleo más intenso de la masa de aire antártico se concentró entre el miércoles y este viernes. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las temperaturas más bajas se darían justamente en ese tramo, con mínimas de entre -8 y 0 °C en el centro del país y de entre -2 y 8 °C en el norte.

Para el sábado y el domingo se espera que continúen las mañanas muy frías, con heladas en amplias zonas del centro, Cuyo y la Patagonia. Durante las tardes podría registrarse una recuperación paulatina de las temperaturas, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente invernal y las sensaciones térmicas podrían mantenerse bajas por efecto del viento.

En sectores cordilleranos, serranos y de la meseta patagónica todavía podrían persistir condiciones para nevadas o formación de hielo. Por eso, quienes viajen durante el fin de semana deberán consultar el estado de rutas y los alertas oficiales antes de salir. El SMN mantiene actualizaciones permanentes sobre nieve, viento, niebla y bajas temperaturas.

Lo más importante

  • Maquinchao fue la localidad más fría a las 11.
  • Registró una temperatura de -6,4 °C.
  • Esquel tuvo una sensación térmica de -10,8 °C.
  • Cinco ciudades permanecían bajo cero.
  • La Patagonia y Cuyo concentraron los registros más bajos.
  • Los datos corresponden al ranking horario del SMN.

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