viernes 03 de julio de 2026
3 de julio de 2026 - 13:56
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Mundial 2026: Argentina vs Cabo Verde minuto a minuto

Esta tarde desde la 19 la Selección Argentina sale a la cancha por los 16avos del Mundial 2026. Sumado a ello, Lionel Scaloni llega a los 100 partidos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alertan por tormentas en Miami

Alertan por tormentas en Miami

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No será una noche más: Scaloni llegará a los 100 partidos al frente de la Albiceleste y lo hará con una identidad que los hinchas reconocen de memoria, la de un equipo que juega con fútbol, coraje y amor propio. Argentina sale otra vez a la cancha con el corazón en la camiseta, la garra de siempre y un país entero empujando desde cada rincón.

Rumbo al estadio

Los jugadores de la Albiceleste dejaron el hotel y emprendieron el camino hacia el Hard Rock Stadium, donde enfrentarán a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel de Lionel Scaloni se prepara para un nuevo partido decisivo en busca de la clasificación a los octavos de final.

La cábala se repite

En la previa del partido por los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio “Chiqui” Tapia volvieron a protagonizar una de las postales que ya se convirtió en tradición dentro de la Selección Argentina. Los tres compartieron un mate antes del encuentro ante Cabo Verde, repitiendo una cábala que acompaña al equipo nacional en los momentos importantes.

Alerta por tormentas en Miami

A horas de que la Selección Argentina se presente ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la ciudad está en alerta por posibles tormentas. Hay pronóstico de lluvia en la previa al encuentro, aunque el principal problema sería en caso de que haya actividad eléctrica.

El cielo está nublado y amenazante. Según informes meteorológicos, Miami podría tener una tarde húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras. Si sucede, se activará el alerta y no podrá haber gente en el campo de juego.

Hard Rock Stadium de Miami

Hard Rock Stadium de Miami

Cuánto sale el kit completo para alentar a la Selección Argentina en Jujuy

En el centro de San Salvador de Jujuy crece la venta de banderas, gorras, cornetas y otros accesorios para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Los vendedores aseguran que el movimiento aumenta especialmente durante las horas previas a cada partido.

Entre los productos más buscados aparecen las camisetas, las banderas, las gorras, las vuvuzelas y los pintacaritas. Muchas familias compran varios elementos para vestir a grandes y chicos con los colores celeste y blanco y alentar juntos.

Los precios relevados parten de los $2.000 para pintacaritas, $3.000 para gorras, $6.000 para vuvuzelas, $8.000 para banderas y $10.000 para camisetas.

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Dónde queda Cabo Verde, el rival de Argentina en el Mundial 2026

Cabo Verde es un archipiélago africano ubicado en el océano Atlántico, a unos 500 kilómetros de la costa de Senegal. Está formado por diez islas de origen volcánico, aunque solo nueve están habitadas, y su capital es Praia.

El país tiene cerca de 525.000 habitantes y una superficie de 4.033 kilómetros cuadrados, lo que lo convirtió en el territorio más pequeño en clasificarse a una Copa del Mundo. Su economía depende principalmente del turismo, la pesca, el comercio y las remesas enviadas por quienes viven en el exterior.

Cabo Verde logró avanzar como segundo del Grupo H luego de empatar sin goles ante España y ahora enfrentará a Argentina por un lugar en los octavos de final. Su participación histórica generó una enorme expectativa tanto en las islas como entre las comunidades caboverdianas repartidas por el mundo.

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Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy: el viernes habrá clases y se podrá ver el partido

Las clases se desarrollarán con normalidad este viernes en todas las escuelas de Jujuy, pese al partido que Argentina jugará desde las 19 por el Mundial 2026. La disposición alcanza a instituciones de todos los niveles y modalidades.

El encuentro podrá verse dentro de los establecimientos siempre que forme parte de una propuesta pedagógica planificada y supervisada por docentes. Para la transmisión podrán utilizarse los dispositivos tecnológicos disponibles en cada escuela.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que el Mundial puede trabajarse de manera interdisciplinaria mediante contenidos vinculados con deporte, historia, geografía, matemáticas, lenguas, arte, ciudadanía y educación digital.

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Por el partido de Argentina, comercios de Jujuy atenderán en horario corrido

La mayoría de los comercios de Jujuy atenderá este viernes 3 de julio en horario corrido, de 9 a 18.30, por el partido que la Selección Argentina disputará ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

La modificación fue informada por la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy después de realizar un relevamiento entre distintos corredores comerciales. La intención es facilitar que comerciantes, empleados y clientes puedan acompañar el encuentro.

De todas maneras, cada establecimiento podrá adoptar una modalidad diferente. Por eso, se recomienda consultar el horario particular antes de acercarse a realizar compras o trámites.

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Lionel Scaloni habló antes de Argentina-Cabo Verde: "No están de casualidad"

Lionel Scaloni habló en Miami antes del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador pidió respetar al rival y destacó que se trata de un equipo ordenado, rápido y que todavía no perdió en el torneo.

El técnico aseguró que la Selección llega en buenas condiciones, aunque remarcó que en esta etapa el margen de error es mínimo. Sobre Lionel Messi, evitó adelantar cuánto tiempo podrá jugar y sostuvo que todo dependerá del desarrollo del encuentro.

Rodrigo De Paul también pidió paciencia para enfrentar el bloque defensivo de Cabo Verde y valoró la experiencia acumulada por el plantel. Scaloni, además, destacó el apoyo de los hinchas argentinos en Miami y lo definió como un refuerzo para el equipo.

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Tiene 10 años, vive en Jujuy y analiza el Mundial como un profesional

Lorenzo “Lolo” Martínez tiene 10 años, vive en Jujuy y sorprendió por la seguridad con la que analiza los partidos del Mundial 2026. Durante una entrevista televisiva habló de resultados, jugadores y posibles cruces con argumentos propios de un comentarista experimentado.

El pequeño juega como defensor en el club San Lorenzo y eligió a Lisandro Martínez como uno de sus referentes dentro de la Selección Argentina. También contó que sus futbolistas favoritos son Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Entre sus recuerdos más especiales aparece un encuentro con José Luis Chilavert durante unas vacaciones en Paraguay. Su gran sueño es convertirse en futbolista profesional y llegar algún día a Boca o a otro equipo importante.

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La historia de la Selección Argentina frente a debutantes

La Selección Argentina tiene una historia ampliamente favorable ante países que disputaban por primera vez un Mundial. Desde 1974, la Albiceleste enfrentó a Haití, Alemania Democrática, Grecia, Nigeria, Japón, Jamaica, Croacia, Costa de Marfil, Serbia y Montenegro, Bosnia, Islandia y Jordania. En la mayoría de esos cruces logró imponerse y varios partidos quedaron marcados por momentos inolvidables.

Uno de los recuerdos más fuertes se remonta a Estados Unidos 1994. Argentina goleó 4-0 a Grecia, en una tarde histórica porque Diego Maradona convirtió allí su último gol con la camiseta nacional. Cuatro días después, venció 2-1 a Nigeria, también debutante, con dos goles de Claudio Caniggia, en lo que terminaría siendo la despedida de Maradona de los Mundiales.

En Francia 1998, el equipo argentino compartió grupo con tres debutantes y ganó los tres partidos: 1-0 a Japón, 5-0 a Jamaica y 1-0 a Croacia. Ocho años más tarde volvió a encontrarse con dos selecciones que jugaban su primera Copa del Mundo: derrotó 2-1 a Costa de Marfil y goleó 6-0 a Serbia y Montenegro, partido que marcó la primera aparición mundialista de Lionel Messi.

La excepción más recordada fue el empate 1-1 ante Islandia en Rusia 2018, en una jornada difícil en la que Messi falló un penal. El antecedente más reciente fue el triunfo 3-1 sobre Jordania en la fase de grupos del Mundial 2026. Ahora, Cabo Verde aparece como otro debutante en el camino argentino y buscará desafiar una tendencia históricamente muy favorable para la Selección.

Gabriel Batistuta festeja su gol ante Japón, el único del primer partido de Francia '98, debut de la selección asiática en los Mundiales

Gabriel Batistuta festeja su gol ante Japón, el único del primer partido de Francia '98, debut de la selección asiática en los Mundiales

Posible formación de la selección Argentina

Tras el último entrenamiento realizado, todo indica que Scaloni apostará por la base del equipo que disputó la fase de grupos.

  • Emiliano "Dibu" Martínez;
  • Nahuel Molina,
  • Cristian Romero,
  • Lisandro Martínez,
  • Facundo Medina o Nicolás Tagliafico;
  • Rodrigo De Paul,
  • Enzo Fernández,
  • Alexis Mac Allister;
  • Lionel Messi,
  • Lautaro Martínez
  • Thiago Almada.

La única incógnita pasa por el sector izquierdo de la defensa. Durante la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador reconoció que mantiene una duda en ese puesto, aunque no dio mayores precisiones.

Los números de Scaloni en estos 99 partidos

Scaloni: 99 partidos frente a la Selección

  • 4 títulos
  • 72 victorias
  • 18 empates
  • 9 derrotas

Efectividad: 78,8%

El balance de los 99 partidos

  • 99 partidos oficiales y amistosos
  • 206 goles a favor
  • 50 goles en contra
  • Diferencia de gol: +156

El ciclo más ganador

  • Copa América 2021
  • Finalíssima 2022
  • Mundial 2022
  • Copa América 2024
  • 4 títulos en 100 partidos

Análisis futbolístico

Partidos disputados con equipos Sudamericanos:

  • 37 victorias
  • 15 empates
  • 8 caídas.

Con equipos del Norte y Centroamérica

  • 17 triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Frente a selecciones europeas

  • 6 victorias
  • 3 igualdades

Ante combinados de Asia

  • 7 partidos ganados
  • 1 derrota

Scaloni mantienen un andar ideal de 5 victorias previas al cruce decisivo de esta noche

Lionel Scaloni cumple 100 partidos al frente de la Selección Argentina

Este viernes, desde las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami, Lionel Scaloni dirigirá su 100° partido al frente de la Selección Argentina frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

A casi ocho años del debut en aquel 8 de septiembre del 2018 frente a Guatemala en Los Ángeles, el entrenador santafesino consolidó un ciclo brillante respaldado por cuatro títulos internacionales. El proceso que se inició cuando un entonces interino y cuestionado Scaloni hizo su debut formal en el banco de suplentes con una goleada por 3 a 0 ante Guatemala en la ciudad de Los Ángeles. Aquel punto de partida dio paso a la era más ganadora de las últimas décadas para la 'Albiceleste'.

Bajo la conducción del nacido en Pujato, la Albiceleste tiene un balance extraordinario que refleja un dominio absoluto a nivel global.

Partidos jugados: 99

  • Victorias: 72
  • Empates: 18
  • Derrotas: 9

Totalizando una efectividad de puntos obtenidos del 78,8%.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, durante este trayecto, el equipo nacional marcó un total de 206 goles a favor y una sólida estructura defensiva que concedió solamente 50 tantos en contra, teniendo a Lionel Messi como el máximo artillero del ciclo con 58 gritos.

Goles

  • 206 goles a favor
  • 50 en contra
  • 58 tantos de Lionel Messi

Las estadísticas del ciclo Scaloni hasta el momento

En Mundiales

  • 7 victorias,
  • 2 empates
  • 1 derrota;

En Copas América

  • 13 victorias
  • 4 empates
  • 2 caídas

En Eliminatorias Sudamericanas

  • 23 triunfos
  • 8 igualdades
  • 4 partidos perdidos

La Finalíssima

  • 1 victoria

Amistosos Internacionales

  • 28 triunfos
  • 4 empates
  • 2 derrotas.

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