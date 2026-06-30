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30 de junio de 2026 - 18:41
Deportes.

Vóley: cómo les fue a los seleccionados jujeños en el Nacional Sub 16

Los seleccionados jujeños de vóley compitieron ante representantes de 22 federaciones durante cinco jornadas en Chubut.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cómo les fue a los seleccionados jujeños en el Nacional Sub16 de vóley

Cómo les fue a los seleccionados jujeños en el Nacional Sub 16 de vóley

Los seleccionados jujeños finalizaron su participación en el Campeonato Nacional Sub 16 de vóley, disputado entre el martes 23 y el sábado 27 en Comodoro Rivadavia, Chubut. El equipo femenino terminó en el 15° puesto, mientras que el masculino ocupó la 19° ubicación.

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El torneo reunió a 22 federaciones y contó con la participación de 21 equipos en cada rama, una cifra destacada para la competencia juvenil. Jujuy formó parte del certamen junto con representativos de distintos puntos del país y sumó una nueva experiencia nacional para sus jugadores y jugadoras.

Una competencia con representantes de todo el país

Del campeonato participaron Chubut, Buenos Aires, Metropolitana, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Misiones, Tucumán, Neuquén, La Rioja, Santiago del Estero, San Luis y Tierra del Fuego.

Cómo les fue a los seleccionados jujeños en el Nacional Sub 16 de vóley
Cómo les fue a los seleccionados jujeños en el Nacional Sub 16 de vóley

Cómo les fue a los seleccionados jujeños en el Nacional Sub 16 de vóley

La competencia se desarrolló durante cinco jornadas en Comodoro Rivadavia y reunió a algunos de los principales seleccionados juveniles del país. Al finalizar el torneo, el combinado femenino de Jujuy se ubicó en el 15° lugar, mientras que el seleccionado masculino cerró su participación en la 19° posición.

Metropolitana y Santa Fe fueron los campeones

En la final masculina, Metropolitana se consagró campeona luego de vencer por 3 a 0 a Entre Ríos. En la rama femenina, Santa Fe obtuvo el título tras derrotar a Córdoba por 3 sets a 2, en una definición muy disputada.

Cómo les fue a los seleccionados jujeños en el Nacional Sub 16 de vóley
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Cómo les fue a los seleccionados jujeños en el Nacional Sub 16 de vóley

El reconocimiento de la Federación Jujeña de Vóley

Desde la Federación Jujeña de Vóley felicitaron a los jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos y dirigentes por el trabajo realizado durante el Campeonato Argentino. La institución también destacó el esfuerzo y el acompañamiento de las familias, fundamentales para concretar la participación de los seleccionados provinciales.

“Queremos destacar y agradecer profundamente a las familias de cada jugador y jugadora, quienes con su esfuerzo, compromiso y constante acompañamiento hicieron posible esta participación. Sin el apoyo de los padres y madres, este tipo de experiencias no serían posibles”, expresaron. Finalmente, felicitaron a todos los integrantes de la delegación por representar a Jujuy durante la competencia nacional.

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