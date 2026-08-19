Falleció "Pucho" Ponce, integrante de Los Tekis

José Luis "Pucho" Ponce , histórico bajista de Los Tekis , murió a los 68 años y dejó una profunda huella en la música jujeña. Aunque nació en Córdoba, su trayectoria quedó estrechamente ligada a Jujuy y al carnaval, donde durante más de 30 años fue parte fundamental de una de las bandas más reconocidas del folklore argentino.

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Ponce nació el 29 de diciembre de 1957 en Villa Nueva, provincia de Córdoba . Antes de incorporarse a Los Tekis, tuvo una extensa experiencia musical y también desarrolló otras actividades profesionales vinculadas al dibujo y la radio.

Antes de sumarse a la banda jujeña, Ponce atravesó una etapa importante de su vida en Italia , donde vivió durante aproximadamente siete años a fines de la década de 1980.

Su experiencia italiana estuvo vinculada especialmente con la música. Durante esos años integró una banda dedicada a la música latina y el latin jazz , mientras recorría distintas ciudades del país.

“Viví en Roma y un tiempo en Orvieto, una ciudad que gran parte de la población se dedicaba a la restauración”, contó en una entrevista con El Doce.

Aquella etapa también quedó reflejada en su faceta artística. Ponce realizaba dibujos inspirados en los lugares que conoció durante su estadía en Italia, entre ellos paisajes urbanos con casas y antiguos puentes.

La llegada a Los Tekis

El regreso a la Argentina marcó un nuevo capítulo en su carrera. En 1995 se incorporó a Los Tekis, apenas unos meses después de que el grupo recibiera la Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Desde entonces, Ponce se convirtió en una pieza fundamental de la formación. Como bajista, cumplió un rol central en la estructura rítmica de la banda y acompañó su crecimiento durante más de tres décadas.

Su incorporación se produjo en un momento clave para Los Tekis, que comenzaban a consolidar su presencia en el circuito nacional y a ampliar su público más allá de Jujuy.

Durante los años siguientes, Ponce formó parte de una etapa de expansión de la banda, con presentaciones en distintos puntos del país y una fuerte presencia en los grandes escenarios del folklore y del carnaval.

Falleció "Pucho" Ponce, el bajista de Los Tekis.

Más de 30 años junto a Los Tekis

Ponce permaneció en Los Tekis desde 1995 hasta su fallecimiento, por lo que compartió con el grupo más de tres décadas de trayectoria.

Su figura quedó asociada a una etapa extensa de la historia de la banda y a la construcción de un sonido que combinó el folklore jujeño con distintos géneros y elementos de la música latinoamericana.

Además de su actividad como músico, Ponce también se destacó por sus otras facetas profesionales. Según el perfil publicado por El Doce, desarrolló trabajos vinculados al dibujo y la conducción radial, actividades que complementaron su carrera artística.

El recuerdo de Los Tekis

Tras conocerse su muerte, Los Tekis despidieron a Ponce con un mensaje publicado en sus redes sociales. “No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento”, expresaron.

La banda destacó además que su espíritu continuará presente en cada canción y en el corazón de quienes forman parte del carnaval. “Una parte de tu alma creativa, alegre, optimista, el artista, el poeta, nos va a seguir acompañando”, señalaron.

En otro tramo de la despedida, lo recordaron como “amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida” y destacaron los años compartidos, las charlas, los abrazos y las anécdotas que marcaron el camino recorrido juntos.

Publicación de Los Tekis.