La Sub 16 femenina de Jujuy viajará al Argentino de vóley en Chubut

Emilio Valdez es el entrenador de la selección jujeña de vóley Sub 16 femenino que participará en el Campeonato Argentino que se realizará del 23 al 27 de junio en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.
“Las chicas están ansiosas por este torneo. Venimos desde hace prácticamente un mes y medio trabajando, ya son cinco entrenamientos”, dijo el entrenador y confirmó amistosos que tendrán este fin de semana en Jujuy.
El nivel del vóley
Dijo que en total el plantel lo integran 14 jugadoras, y destacó el nivel de las chicas. “Confío bastante en el trabajo que están haciendo todas en sus respectivos clubes”, dijo Valdez y reafirmó que está contento con lo realizado “y sobre todo con el tema del nivel que maneja cada una de ellas”.
“Por algo quedaron. Por suerte cuento con la mayoría de las chicas que quedaron en la primera instancia ”, y destacó que confía en que “se va a hacer un buen torneo y en lo que se está haciendo en base a las jugadoras que tenemos”.
Un esfuerzo para viajar
“La gran mayoría de las familias están haciendo un esfuerzo bastante importante, porque el torneo es en la otra punta del país y los gastos son bastante amplios”, aunque admitió que “ya está prácticamente todo definido”.
“Las chicas siguen tratando de organizarse para poder juntar todo el dinero posible para abaratar el costo a la familia y poder viajar sin ningún inconveniente”, y señaló que “siempre es necesario este tema de recaudar fondos para poder tener dinero disponible para esos gastos”.
La Sub 16 femenina de Jujuy viajará al Argentino de vóley
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