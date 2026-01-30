Equipos de Ciudad de Nieva jugarán la Liga Federal de vóley

Equipos del club Ciudad de Nieva jugarán la Liga Federal de vóley

El club Ciudad de Nieva de San Salvador de Jujuy participará desde la semana próxima con sus equipos masculino y femenino de la Liga Federal de vóley , competencia nacional oficial que es organizada y supervisada por la Federación de Voleibol Argentina (FeVA).

La competencia de hombres se realizará en la provincia de San Juan del 3 al 12 de febrero . Habrá 26 equipos divididos en 5 zonas, donde los 3 mejores y el primer 4° clasifican a Play Off. El equipo jujeño integra la zona junto a Pescadores; Banco Hispano; Defensores Moreno; y Puerto San Julián.

También las chicas

En el caso de la rama femenina, competirá en la Liga Nacional de Voleibol Femenina (A2), torneo que se realizará en la ciudad de Mendoza del 17 al 28 de febrero. Esta Liga nacional tiene 16 equipos, distribuidos en dos zonas.

Los primeros cuatro mejores de cada una de las zonas, pasarán a jugar los Play Off; mientras que el resto de los equipos jugarán la Permanencia. El certamen otorga ascensos para la Liga Argentina Femenina (LAF), la máxima categoría nacional.

Las “Leonas” de San Salvador de Jujuy, compartirán el grupo con los equipos de Unión de Santa Fe; Gimnasia y Tira de Salta; Glorias; CGSM Pacífico de Mendoza; Alma Fuerte; Monteros Vóley y San Martín de Formosa.

Un 2025 exitoso para el club Ciudad de Nieva

El vóley femenino y masculino de Ciudad de Nieva cerró un ciclo extraordinario. Dirigidos por Gustavo Saravia, ambos equipos participaron en la Liga Federal Argentina de Voleibol (FEVA), la máxima competencia nacional, representando a Jujuy con orgullo en San Juan.

Los resultados destacados fueron Campeón Copa de Honor Mayores Masculino; Campeón Copa de Honor Mayores Femenino y un Tercer puesto nacional en la Liga Federal en la rama femenina, entre 19 equipos participantes.

Fue también una gran actuación masculina en un torneo de 28 equipos, con triunfo ante la Selección Argentina Sub-19. En el caso de ambas ramas, los equipos están conformados mayoritariamente por jugadores y jugadoras jujeños formados en el club.