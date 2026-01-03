Ciudad de Nieva fue el gran ganador del 2025 en el vóley jujeño

Todos los equipos de la provincia y los mejores jugadores fueron reconocidos por el ente que rige en Jujuy durante el acto de cierre para reconocer el esfuerzo y el compromiso de los clubes afiliados, así como la trayectoria de personas que marcaron la historia de la institución.
La ceremonia se realizó en el Centro Vecinal 1° de Marzo y reunió a autoridades de la entidad, presidentes y delegados de clubes, cuerpos técnicos, árbitros, jugadores, jugadoras y familias que acompañaron la competencia anual.
Oscar Lozano, el presidente de la Federación, destacó que "el acompañamiento fue muy lindo y ver gente que ha contribuido con la historia de los 50 años de la Federación me ha complacido bastante porque eso significa que se han sentido reconocidos y es el mejor premio para nosotros como Comisión Directiva".
Se hizo un reconocimiento a personas relevantes y destacadas que han contribuido de manera significativa a la historia y consolidación del vóley, para luego entregar diplomas honoríficos a quienes culminaron las distintas propuestas de capacitación impulsadas durante este año.
La ceremonia concluyó con la premiación de los clubes destacados del “Torneo Anual Adalberto ´Tancho´ Mechulán”, en las diferentes categorías, tanto en la rama femenina como masculina, en un clima de celebración, reconocimiento y camaradería.
Posiciones finales del vóley jujeño en la rama femenina
En la categoría Mayores, Ciudad de Nieva fue el campeón; Gimnasia y Esgrima; Atlético San Pedro; Dep. Universitario; C.I.D.E.F.; Gral. Lavalle; Soc. Española; Fundación Jujuy Vóley; Sp. Rivadavia; Dep. Sirio; Atl. Gorriti; Dir. Deporte Municipal; Luján.
En Sub 18 también Ciudad de Nieva fue campeón, seguido de Sociedad Española; Soc. Italiana; Gimnasia y Esgrima; Atl. Gorriti; Academia de Vóley; Dir. Deportes Municipal; Atl. Talleres; Atl. Independiente; Sp. Rivadavia.
En Sub 16, el mejor fue Gorriti. Luego se ubicaron Ciudad de Nieva; Soc. Italiana; Atl. San Pedro; Sp. Rivadavia; Soc. Española; C.I.D.E.F.; Atl. Independiente; Academia de Vóley; Gral. Lavalle; Altos Hornos Zapla; Gimnasia y Esgrima; Dir. Deportes Municipal; Dep. Universitario; Atl Talleres; Fundación Jujuy Vóley; Dep. Luján; Dep. Sirio.
En Sub 14 el campeón fue el C.I.D.E.F. , seguido de Atl. Independiente; Atl. Gorriti; Soc. Italiana; Atl. San Pedro; Soc. Española; Atl. Talleres; Ciudad de Nieva; Academia de Vóley; Gimnasia y Esgrima; Dir. Deporte Municipal; Dep. Luján; Altos Hornos Zapla; Gral. Lavalle; Dep. Universitario; Sp. Rivadavia; Dep. Sirio.
Posiciones finales en la rama masculina
En Mayores Ciudad de Nieva fue el campeón; y luego C.I.D.E.F.; Gimnasia y Esgrima; Fundación Jujuy Vóley; Dep. Sirio; Dep. Universitario; Dep. Luján; Atl. Gorriti; Soc. Española; Sp. Rivadavia.
En Sub18 el C.I.D.E.F. fue campeón; seguido por Gimnasia y Esgrima; Ciudad de Nieva; Soc. Española; Atl. Independiente; Dep. Sirio; Atl. Talleres; Sp. Rivadavia.
En Sub 16 también C.I.D.E.F. se adjudicó el torneo; seguido de Soc. Española; Gimnasia y Esgrima; Atl. Talleres; Atl. Independiente; Ciudad de Nieva; Dep. Sirio; Atl. Gorriti; Sp. Rivadavia. Por último en Sub 14, el mejor fue Soc. Española; y luego estuvieron C.I.D.E.F.; Gimnasia y Esgrima; Atl. Talleres.
El gran año de Ciudad de Nieva
Dirigidos por Gustavo Saravia, ambos equipos participaron en la Liga Federal Argentina de Voleibol (FEVA), la máxima competencia nacional, representando a Jujuy con orgullo en San Juan. Fue Campeón Copa de Honor Mayores Masculino; de la Copa de Honor Mayores Femenino y el tercer puesto nacional en la Liga Federal (rama femenina, entre 19 equipos).