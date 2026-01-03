Ciudad de Nieva fue el gran ganador del 2025 en el vóley jujeño

Los equipos de mayores de Ciudad de Nieva dominaron el vóley de Jujuy durante el año que pasó, en el marco del torneo que organiza la Federación Jujeña de Voleibol durante la temporada 2025.

Todos los equipos de la provincia y los mejores jugadores fueron reconocidos por el ente que rige en Jujuy durante el acto de cierre para reconocer el esfuerzo y el compromiso de los clubes afiliados, así como la trayectoria de personas que marcaron la historia de la institución.

La ceremonia se realizó en el Centro Vecinal 1° de Marzo y reunió a autoridades de la entidad, presidentes y delegados de clubes, cuerpos técnicos, árbitros, jugadores, jugadoras y familias que acompañaron la competencia anual.

Oscar Lozano, el presidente de la Federación, destacó que "el acompañamiento fue muy lindo y ver gente que ha contribuido con la historia de los 50 años de la Federación me ha complacido bastante porque eso significa que se han sentido reconocidos y es el mejor premio para nosotros como Comisión Directiva".

Se hizo un reconocimiento a personas relevantes y destacadas que han contribuido de manera significativa a la historia y consolidación del vóley, para luego entregar diplomas honoríficos a quienes culminaron las distintas propuestas de capacitación impulsadas durante este año.

La ceremonia concluyó con la premiación de los clubes destacados del “Torneo Anual Adalberto ´Tancho´ Mechulán”, en las diferentes categorías, tanto en la rama femenina como masculina, en un clima de celebración, reconocimiento y camaradería.

Reconocimientos en el vóley de Jujuy Reconocimientos en el vóley de Jujuy

Posiciones finales del vóley jujeño en la rama femenina

En la categoría Mayores, Ciudad de Nieva fue el campeón; Gimnasia y Esgrima; Atlético San Pedro; Dep. Universitario; C.I.D.E.F.; Gral. Lavalle; Soc. Española; Fundación Jujuy Vóley; Sp. Rivadavia; Dep. Sirio; Atl. Gorriti; Dir. Deporte Municipal; Luján.

En Sub 18 también Ciudad de Nieva fue campeón, seguido de Sociedad Española; Soc. Italiana; Gimnasia y Esgrima; Atl. Gorriti; Academia de Vóley; Dir. Deportes Municipal; Atl. Talleres; Atl. Independiente; Sp. Rivadavia.

En Sub 16, el mejor fue Gorriti. Luego se ubicaron Ciudad de Nieva; Soc. Italiana; Atl. San Pedro; Sp. Rivadavia; Soc. Española; C.I.D.E.F.; Atl. Independiente; Academia de Vóley; Gral. Lavalle; Altos Hornos Zapla; Gimnasia y Esgrima; Dir. Deportes Municipal; Dep. Universitario; Atl Talleres; Fundación Jujuy Vóley; Dep. Luján; Dep. Sirio.

En Sub 14 el campeón fue el C.I.D.E.F. , seguido de Atl. Independiente; Atl. Gorriti; Soc. Italiana; Atl. San Pedro; Soc. Española; Atl. Talleres; Ciudad de Nieva; Academia de Vóley; Gimnasia y Esgrima; Dir. Deporte Municipal; Dep. Luján; Altos Hornos Zapla; Gral. Lavalle; Dep. Universitario; Sp. Rivadavia; Dep. Sirio.

Posiciones finales en la rama masculina

En Mayores Ciudad de Nieva fue el campeón; y luego C.I.D.E.F.; Gimnasia y Esgrima; Fundación Jujuy Vóley; Dep. Sirio; Dep. Universitario; Dep. Luján; Atl. Gorriti; Soc. Española; Sp. Rivadavia.

En Sub18 el C.I.D.E.F. fue campeón; seguido por Gimnasia y Esgrima; Ciudad de Nieva; Soc. Española; Atl. Independiente; Dep. Sirio; Atl. Talleres; Sp. Rivadavia.

En Sub 16 también C.I.D.E.F. se adjudicó el torneo; seguido de Soc. Española; Gimnasia y Esgrima; Atl. Talleres; Atl. Independiente; Ciudad de Nieva; Dep. Sirio; Atl. Gorriti; Sp. Rivadavia. Por último en Sub 14, el mejor fue Soc. Española; y luego estuvieron C.I.D.E.F.; Gimnasia y Esgrima; Atl. Talleres.

El gran año de Ciudad de Nieva

Dirigidos por Gustavo Saravia, ambos equipos participaron en la Liga Federal Argentina de Voleibol (FEVA), la máxima competencia nacional, representando a Jujuy con orgullo en San Juan. Fue Campeón Copa de Honor Mayores Masculino; de la Copa de Honor Mayores Femenino y el tercer puesto nacional en la Liga Federal (rama femenina, entre 19 equipos).