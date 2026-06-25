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25 de junio de 2026 - 19:55
Luto.

Murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino

El histórico jugador y entrenador murió a los 65 años tras una larga enfermedad. Fue medallista olímpico y mundialista con Argentina.

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Nacido en Buenos Aires el 21 de marzo de 1961, comenzó su carrera en Boca y GEBA antes de continuar su trayectoria en clubes de Argentina, Brasil e Italia. Con la Selección argentina fue capitán entre 1981 y 1988.

Una generación histórica

Castellani integró el equipo que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Buenos Aires de 1982 y volvió a subir al podio con la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Su carrera como entrenador también estuvo marcada por grandes resultados. Dirigió al seleccionado masculino argentino entre 1993 y 1999 y consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995.

Además, condujo al equipo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y desarrolló una extensa carrera internacional. Uno de sus mayores logros fue el título europeo obtenido con Polonia en 2009.

Su etapa con Las Panteras

En los últimos años estuvo al frente de Las Panteras, la selección femenina argentina. Durante su ciclo, el equipo consiguió el primer título de su historia en la Copa Panamericana y alcanzó la final del Sudamericano.

También dirigió al combinado nacional en el Preolímpico de Japón rumbo a París 2024 y proyectaba su trabajo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha”, expresó la Federación Argentina. El organismo destacó que su legado, sus enseñanzas y su calidad humana permanecerán en la memoria del deporte nacional.

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