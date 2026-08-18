Éxodo Jujeño: este finde habrá cambios en el tránsito por la Marcha Evocativa y el desfile

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso un operativo de tránsito por las actividades centrales del Éxodo Jujeño . Las medidas se aplicarán durante la Marcha Evocativa del sábado 22 de agosto en el casco céntrico y el Desfile Cívico, Militar y Gaucho del domingo 23 en Alto Comedero.

Jujuy. Éxodo Jujeño: la marcha evocativa y la quema simbólica también se vivirán en Tilcara

El operativo incluirá cortes de calles, prohibiciones de estacionamiento, modificaciones en los recorridos del transporte urbano y cambios temporales en el sentido de circulación de algunas arterias.

Desde el municipio solicitaron a conductores y vecinos respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito para evitar complicaciones durante ambas jornadas.

La tradicional Marcha Evocativa volverá este año a las calles céntricas de San Salvador de Jujuy. La concentración de las agrupaciones gauchas comenzará el sábado 22 de agosto a las 17 horas , sobre avenida Córdoba, entre El Yaraví y Martín Fierro.

La marcha comenzará a las 20 horas y recorrerá avenida Córdoba, Salta, Urquiza, Canónigo Gorriti y Puente Gorriti.

En ese último sector se realizará la tradicional quema simbólica debajo del puente, sobre el lecho del río. Posteriormente, las agrupaciones gauchas desconcentrarán por Hipólito Yrigoyen hacia Pueyrredón.

Éxodo Jujeño- Marcha Evocativa (foto archivo).

Dónde estará prohibido estacionar el sábado 22

La prohibición de estacionamiento comenzará a regir desde las 12 horas en los siguientes sectores:

Avenida Córdoba, entre Caídos por la Patria y General Paz.

Salta, entre Patricias Argentinas y Lavalle.

Urquiza, entre Sarmiento y rotonda Alvear.

En tanto, desde las 17 horas comenzarán los cortes de tránsito, que se irán implementando de acuerdo con el avance de la Marcha Evocativa.

Los cortes previstos son:

Avenida Córdoba y Caídos por la Patria.

Avenida Córdoba y El Yaraví.

España y Pasaje Lerma.

España y Belgrano.

Alvear y General Paz.

Otero y 19 de Abril.

19 de Abril y Puente Gorriti.

Puente Gorriti e Hipólito Yrigoyen.

Sarmiento e Independencia.

Colectivos por la Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño

A partir de las 20 horas, las unidades del transporte urbano modificarán de manera temporal sus recorridos habituales por el centro de San Salvador de Jujuy.

Para la ida, los colectivos circularán por Newbery, Iriarte, J. M. Gorriti, Pueyrredón, nuevamente Newbery, Puente Tucumán, avenida Italia y Belgrano, para luego retomar su recorrido habitual.

En el regreso, las unidades utilizarán avenida Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Bolivia, España y Patricias Argentinas antes de recuperar sus trayectos normales.

Desfile del 23 de agosto en Alto Comedero

Desfile cívico, militar y gaucho por el Éxodo Jujeño (foto archivo).

Las actividades por el Éxodo Jujeño continuarán el domingo 23 de agosto, cuando desde las 10:30 horas se desarrolle el tradicional Desfile Cívico, Militar y Gaucho.

El evento tendrá lugar sobre avenida Forestal, en Alto Comedero, en el tramo comprendido entre El Chalicán y avenida Snopek. La concentración de las delegaciones se realizará sobre avenida Forestal, entre Aguas Calientes y Snopek.

Durante la jornada habrá restricciones para estacionar y circular sobre avenida Forestal, desde Caimancito hasta El Chalicán.

Los cortes estarán ubicados en:

Forestal y Caimancito.

Teniente Nívoli y Bolsán.

Aguas Calientes y Yuto.

Snopek y Yuto.

Snopek y Bolzán.

El Arenal y Yuto.

Yuto y Pasaje Arrayanal.

Yuto y Mina 9 de Octubre.

Yuto y Las Lajitas.

Avenida Forestal y El Chalicán.

Colectora avenida Forestal y El Chalicán.

Colectora avenida Forestal y Mina 9 de Octubre.

Colectora avenida Forestal y Pasaje Sin Nombre.

Snopek y colectora avenida Forestal.

Cambios para los colectivos en Alto Comedero

Durante el desfile también cambiarán los recorridos del transporte urbano que ingresa a Alto Comedero.

Para ingresar al barrio, las unidades circularán por Ruta Nacional 9, avenida Forestal, Teniente Vásquez, Yuto, El Palmar, La Mendieta, El Chalicán y nuevamente avenida Forestal, para luego continuar con su recorrido habitual.

Para salir del sector, circularán por avenida Forestal, El Chalicán y Yuto antes de retomar el trayecto correspondiente.

También habrá modificaciones temporales en el sentido de circulación. Yuto tendrá sentido único desde El Chalicán hacia avenida Snopek, mientras que La Mendieta tendrá circulación desde avenida Snopek hacia El Chalicán.