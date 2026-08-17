Actos por el General José de San Martín en San Salvador de Jujuy

Actos por el General José de San Martín

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, presidió el acto por el 176º aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador en el parque San Martín. “Esta fecha patria debe ser un momento de profunda introspección para todos los argentinos, para entender la magnitud de un hombre que no solo pensó en su patria chica, sino que también pensó en todo el continente”, dijo Jorge sobre la figura de José de San Martín.

“Creo que tenemos que reflexionar profundamente sobre el valor de estos hombres extraordinarios, como San Martín y Belgrano”, sostuvo el intendente y agregó que “rendir este homenaje nos tiene que llevar a entender y a difundir mucho más esta proeza”.

Jorge dijo que San Martín trasciende lo estrictamente militar, “es un artífice directo, un hombre que es homenajeado en todo el mundo por su gloria, por su hazaña no solo militar, sino en el campo ideológico y en el buscar la libertad de todo un continente”.

Reconocimiento del Concejo Deliberante El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, también destacó la templanza del General San Martín frente a las adversidades y resaltó que fue el único patriota con el rango de Capitán General, dignidad a la que incluso renunció a su sueldo, y subrayó su aporte estratégico al Norte argentino al enviar al artillero Barón de Holmberg para asistir a Manuel Belgrano.

Concluido el acto, Gastón Millón coincidió con el Intendente en la importancia de reivindicar los valores sanmartinianos, los cuales consideró “muy difíciles de reproducir hoy en día”, y destacó que el paso de San Martín como político dejó “una impronta muy importante en cuanto a lo que es gobierno y política”, aplicando medidas sumamente modernas para su época que deberían ser más difundidas entre el público general.

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