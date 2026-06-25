El Gobierno pagará un bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados en julio.

El Gobierno oficializó el pago de un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que será abonado por la ANSES en julio. La medida fue confirmada este jueves mediante el Decreto 532 publicado en el Boletín Oficial.

Julio llegará con un nuevo aumento para jubilados y pensionados , mientras que el bono previsional continuará sin modificaciones. El Gobierno confirmó que la ANSES pagará un refuerzo de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

El bono fue formalizado a través del Decreto 532/2026 y está destinado a jubilados , pensionados y otros beneficiarios del sistema previsional, como titulares de la PUAM , Pensiones No Contributivas y madres de siete hijos o más. El pago se efectuará junto con los haberes de julio , de acuerdo con el cronograma de la ANSES.

El bono de $70.000 se pagará completo a quienes perciban haberes equivalentes o inferiores a la jubilación mínima. Con el aumento del 2,15% previsto para julio, el haber mínimo ascenderá a $411.989,33, por lo que los beneficiarios alcanzarán un ingreso total de $481.989,33 con el refuerzo incluido.

En los casos en que el haber supere levemente la jubilación mínima, el bono será otorgado de manera proporcional. La ANSES abonará únicamente el monto necesario para que el ingreso total alcance el tope establecido, equivalente a la mínima más el refuerzo extraordinario.

La PUAM y las Pensiones No Contributivas también recibirán el bono extraordinario de $70.000 en julio. Con la actualización, sus montos alcanzarán $399.591,46 y $358.392,53 respectivamente, mientras que la jubilación máxima quedará fuera del beneficio.

image

El decreto establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será tomado en cuenta para otros cálculos. Además, en pensiones compartidas, el refuerzo se aplicará como correspondiente a un solo titular, según el criterio utilizado en liquidaciones anteriores.

Calendario ANSES: las fechas de cobro de jubilados y pensionados en julio

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del miércoles 8 al 22 de julio, según la terminación del DNI.

image

Los titulares de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán entre el 8 y el 22 de julio, de acuerdo con la terminación del documento.

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán del 8 al 15 de julio, según la terminación del DNI.