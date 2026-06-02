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2 de junio de 2026 - 17:59
Jujuy.

Cómo fue la venta de motos en mayo: los números de Jujuy

Un informe de ACARA detalla cómo fue la venta de motos en Argentina. Conocé los números en Jujuy durante el quinto mes del 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Venta de motos (Foto ilustrativa)

Venta de motos (Foto ilustrativa)

La venta de motos 0 km mostró un freno en mayo en todo el país, con una caída del 17,8% respecto de abril, según el informe detallado recientemente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

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Durante mayo se vendieron 66.851 unidades, cifra que se ubica 25,4% por encima de mayo de 2025. El acumulado de 2026, es decir entre enero y mayo, se patentaron 369.468 motovehículos, un 43,2% más que en el mismo período del año pasado.

Venta de motos.jpg
Venta de motos en Argentina

Venta de motos en Argentina

Los números de Jujuy

En Jujuy se vendieron durante el quinto mes del año un total de 1.916 unidades, lo que representa un 2,4% más que en abril donde se patentaron 1.827 motos. Si la comparación es interanual, el aumento es notable ya que en el mismo mes del 2025 se habían vendido 447 unidades.

En cuanto a las provincias en las que más motos se patentaron, Buenos Aires encabezó las ventas de motos en mayo con 24.625 unidades patentadas. El podio lo completaron Santa Fe, con 7.791, y Córdoba, con 6.472. Más atrás quedaron Chaco, con 5.343, y Tucumán, con 5.259.

Aumentaron los accidentes de motos en Jujuy

Desde el Hospital Pablo Soria, el principal centro de referencia de la provincia para la atención de emergencias y pacientes con lesiones graves, señalaron que los siniestros viales muestran una tendencia en aumento, especialmente en motos.

La advertencia surge a partir de los ingresos que diariamente registra la guardia del centro de salud, donde una gran cantidad de pacientes llega tras protagonizar accidentes en calles, avenidas y rutas de distintas localidades de Jujuy.

Por su nivel de complejidad, el Hospital Pablo Soria recibe derivaciones de distintos puntos de la provincia y concentra buena parte de las urgencias vinculadas a traumatismos. Los datos que maneja la institución surgen de la actividad cotidiana de la guardia, donde se observa una presencia cada vez mayor de pacientes involucrados en accidentes de tránsito.

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