jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 07:07
Mercado retraído.

Bajó la venta de motos en diciembre en Jujuy: los números del 2025

Según datos de ACARA, la venta de motos en diciembre del 2025 con respecto a noviembre, bajó en Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
En Jujuy la venta de motos cayó en dieciembre (Foto ilustrativa)

En Jujuy la venta de motos cayó en dieciembre (Foto ilustrativa)

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) dio a conocer esta semana el número de motos patentadas durante diciembre de 2025 en cada provincia, y compararon los números con noviembre del 2025 y con el 2024.

Según el informe nacional, en Jujuy durante el último mes del año se vendieron 865 unidades, es decir una suba interanual del 34,1% con referencia a diciembre del 2024, mes en el que se habían vendido 645 unidades en toda la provincia.

Pero si la comparación es con noviembre del 2025, hubo una merma en ventas del 5,5%, ya que en el penúltimo mes del año se habían patentado 915 unidades. En total durante el año se vendieron en nuestra provincia 7.069 motos, una leve suba de 1,5% con respecto al 2024 cuando se vendieron 6.962 unidades.

Venta de motos en Jujuy
Venta de motos en Jujuy

Venta de motos en Jujuy

Los números nacionales de la venta de motos

En diciembre se llegó a 60.078 unidades vendidas, lo que implica una suba interanual del 20% con respecto al mismo mes de 2024, cuando se habían vendido 50.060. Si la comparación es con el pasado mes, se observa una suba del 15%, ya que en noviembre se habían registrado 52.257 unidades.

El reporte que habitualmente realiza ese organismo nacional con datos década jurisdicción, el año finalizó con un total de 650.325 unidades, esto es un 33,8% más que el año 2024, en el que se habían registrado 486.061 motovehículos.

