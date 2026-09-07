Plazo fijo: cuáles son los bancos que ofrecen las mejores tasas por $1 millón. 

Los plazos fijos perdieron buena parte de su atractivo frente a los rendimientos que ofrecían hace apenas un año. Mientras que en septiembre de 2025 la tasa promedio de los depósitos llegó a ubicarse por encima del 55% anual, actualmente el rendimiento para las personas humanas ronda apenas entre el 19% y 20% anual, según los datos del BCRA.

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El descenso de las tasas tuvo un freno durante varios meses debido a las tensiones cambiarias . Entre mediados de abril y mediados de agosto de 2026, la presión sobre el dólar modificó el escenario financiero: el BCRA permitió una depreciación del 11% del tipo de cambio oficial , hasta alcanzar los $1.500 .

El movimiento despertó incertidumbre en torno al proceso de desinflación y llevó a un incremento de las tasas de corto plazo. Según Quantum Finanzas , la tasa en pesos subió más de 800 puntos básicos de TNA , mientras que la caución a un día pasó del 20,1% al 28,2% TNA entre el 16 de abril y el 19 de agosto.

Para revertir el salto de las tasas registrado durante la turbulencia cambiaria, el BCRA y Economía pusieron en marcha medidas de corte expansivo . El Banco Central redujo sus operaciones pasivas con las entidades financieras y el Tesoro decidió renovar menos deuda en pesos de la que vencía.

Por detrás de Reba, otras entidades también se destacan por sus tasas para depósitos de $1 millón. Banco CMF y Crédito Regional Compañía Financiera ofrecen un 23,5% anual, con un rendimiento que lleva el depósito hasta $1.019.315.

Le sigue Banco Meridian, con una tasa del 23,25% y un monto final de $1.019.110. En tanto, Banco Bica, Banco del Sol y Banco Mariva comparten una TNA del 23%, con un rendimiento final de $1.018.904.

Dentro del grupo de bancos privados más grandes, las tasas también muestran algunas diferencias. El Banco VOII se destaca con un 22,75% anual, que genera un rendimiento final de $1.018.699 por un depósito de $1 millón.

Más abajo aparecen el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Hipotecario, ambos con una tasa del 22% y un monto final de $1.018.082. Por su parte, Banco de Comercio y Bibank ofrecen un 21,5% anual, con un rendimiento de $1.017.671.

Las tasas más bajas del ranking aparecen entre los bancos de mayor tamaño y alcance. Banco Nación, BBVA Argentina y Banco Macro ofrecen un rendimiento del 19,5% anual, con un resultado de $1.016.027 sobre un depósito inicial de $1 millón.

Más atrás se ubican Galicia y Buenos Aires y Banco Credicoop, con 18,5% anual y un monto final de $1.015.205. Santander Argentina, en tanto, paga 17%, mientras que Banco Patagonia ofrece la menor tasa del listado: 16% anual.

Las tasas cayeron más de 30 puntos desde los picos de septiembre de 2025

El escenario de los plazos fijos cambió de manera significativa en apenas un año. Mientras que actualmente las tasas se mantienen en niveles considerablemente más bajos, a comienzos de septiembre de 2025 el promedio del sistema llegó a superar el 55% anual para el total de depósitos y alcanzó el 47% para las personas humanas, según los registros históricos del BCRA.

Después de alcanzar aquel pico, las tasas iniciaron un proceso de fuerte descenso. Para fines de 2025, ya habían retrocedido hasta niveles cercanos al 25% anual. La tendencia continuó durante los primeros meses de 2026 y, desde abril, el promedio para las personas humanas se estabilizó entre el 18% y el 20% anual.