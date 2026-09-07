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7 de septiembre de 2026 - 17:30
Economía

El dólar subió y quedó a 25% del techo de la banda cambiaria

El dólar mayorista subió a $1.511,50, mientras que el mercado operó apenas USD 299,4 millones debido al feriado en Estados Unidos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El dólar subió y quedó a 25% del techo de la banda cambiaria.&nbsp;

El dólar subió y quedó a 25% del techo de la banda cambiaria. 

El dólar mayorista volvió a avanzar luego de una semana de relativa calma. En la city siguen de cerca la evolución del mercado para determinar si la estabilidad cambiaria puede sostenerse y cómo impactará la demanda de cobertura en los próximos meses.

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El dólar subió y quedó a 25% del techo de la banda cambiaria

El dólar mayorista subió $3,50 y terminó en $1.511,50, aunque la rueda estuvo marcada por el feriado en Estados Unidos, que redujo el nivel de operaciones en el mercado local. La cotización había cerrado la semana pasada con una baja del 0,3% ($4), su primera caída semanal desde mediados de agosto.

Los dólares financieros muestran comportamientos dispares este lunes: el CCL cae 0,7% hasta los $1.571,23, mientras que el MEP se mantiene estable en $1.526,01. En el mercado paralelo, el blue continúa en $1.540, sin modificaciones respecto de la última rueda.

El Banco Central elevó el techo de la banda cambiaria hasta los $1.889,06, ampliando así el margen de fluctuación del dólar. Con este nuevo límite, el mayorista todavía tiene un recorrido alcista de $377,56, equivalente al 25%, antes de alcanzar el umbral establecido para la libre flotación.

El dólar futuro registró leves avances, con subas de entre 0,1% y 0,3% en todos los contratos. El volumen fue reducido, con operaciones en pesos equivalentes a USD 546,3 millones. Para fin de mes, las posiciones ganaron $1 y cerraron en $1.529, según A3 Mercados.

Qué espera el mercado para el dólar

De cara a la apertura del mercado, una de las principales referencias será el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, que reflejó una revisión a la baja de las proyecciones para el dólar.

El mercado volvió a recortar sus previsiones para el dólar. Según el último REM, los 47 participantes consultados esperan que la cotización alcance $1.530 en septiembre, mientras que para diciembre proyectan $1.630, por debajo de los $1.652 previstos un mes atrás.

El mercado de futuros mantiene una visión más contenida sobre el dólar. Al cierre del viernes, las posiciones apuntaban a $1.528 para fines de septiembre y $1.609 para diciembre, por debajo de las estimaciones relevadas por el Banco Central.

El próximo dato de inflación será determinante para las decisiones de los inversores. El REM estimó un IPC de 1,7% para agosto, con una inflación núcleo en el mismo nivel. Una cifra inferior al 2% podría favorecer el rendimiento real de las colocaciones en pesos y desalentar la búsqueda de cobertura cambiaria.

Desde Mills Capital destacaron que las tasas en pesos aún resultan atractivas, ya que acumulan un rendimiento superior al esperado tanto para la inflación como para la suba del dólar hacia diciembre. Si este diferencial persiste, podría sostener el interés por las colocaciones en moneda local.

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