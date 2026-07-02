¡Nevó en Tucumán! La ola polar cubrió de blanco varias zonas

La ola polar dejó durante la noche la primera nevada de la temporada en Tucumán y cubrió de blanco distintos sectores de Tafí del Valle, principalmente las zonas más altas de los Valles Calchaquíes.

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Los primeros copos comenzaron a caer pasadas las 20, luego de una jornada marcada por las temperaturas bajo cero y una leve llovizna que, con el correr de las horas, se transformó en agua nieve y posteriormente en nieve.

La caída de nieve se concentró especialmente en El Pinar, Las Carreras y La Quebradita, donde el paisaje amaneció cubierto de blanco.

Aunque la nevada no fue demasiado abundante, continuó durante buena parte de la madrugada y cesó en las primeras horas de este jueves.

En la zona céntrica de Tafí del Valle, la caída de nieve fue más leve, mientras que las altas cumbres también quedaron alcanzadas por el fenómeno.

Temperaturas bajo cero en Tafí del Valle

El ingreso de aire polar provocó un fuerte descenso de la temperatura en los Valles Calchaquíes, con registros bajo cero durante la noche.

Para este jueves se espera una jornada muy fría, con cielo cubierto y una temperatura máxima de apenas 4 °C.

La inestabilidad continuará durante la tarde y no se descartan nuevas lloviznas aisladas. Sin embargo, de acuerdo con el pronóstico, no se esperan nuevas nevadas durante la jornada.

nevo en tucuman (1)

Precaución por la presencia de hielo en la ruta 307

Las bajas temperaturas también generaron acumulación de hielo sobre la ruta provincial 307, que conecta Acheral con Tafí del Valle y los Valles Calchaquíes.

Ante esta situación, la Dirección Provincial de Vialidad restringió durante la noche el tránsito vehicular en el tramo comprendido entre Tafí del Valle y Amaicha.

La medida fue tomada de manera preventiva para evitar accidentes y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

Monitorean el estado del camino

Vialidad mantiene un monitoreo permanente sobre el estado de la ruta y las condiciones meteorológicas.

El tránsito estaba previsto para ser restablecido desde las 8, aunque la habilitación dependerá del estado de la calzada y de la evolución del tiempo.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones en los sectores donde todavía pueda haber hielo acumulado.