Comenzó la FNE 2026 con la Pintada Estudiantil

Este sábado una nueva edición de la Pintada Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026), una de las actividades que anticipan el comienzo de los días centrales de la celebración. La propuesta tiene lugar en Ciudad Cultural , con la participación de estudiantes de 80 instituciones educativas .

Jujuy. FNE 2026: cortes y desvíos de tránsito por la Pintada Estudiantil y la Elección Reina Capital

Jujuy. Desde la Puna, el carruaje de Abra Pampa partió rumbo a la FNE 2026

La jornada comenzó a las 9 y se extenderá hasta las 13.30 . Durante esas horas, una gran cantidad de jóvenes jujeños ocupan las calles del predio para realizar dibujos, diseños y producciones que llenarán de color el sector, como ocurre cada año.

La Pintada también tiene una instancia competitiva. Los resultados de la competencia se conocerán durante el Desfile Bienvenida Primavera , otra de las actividades previstas dentro del calendario de la FNE 2026.

Para participar de la jornada se difundieron una serie de recomendaciones con elementos útiles para trabajar durante la mañana y permanecer varias horas al aire libre.

Se aconseja llevar:

Agua

Pincel

Gorra

Guantes

Botellas descartables

Bloqueador o protector solar

Trapos

Alcohol en gel

Solvente

Barbijo

La organización recomienda concurrir con estos elementos para facilitar las tareas de pintura y contar con protección durante el desarrollo de la actividad.

Cortes de tránsito y restricciones de estacionamiento

Por la realización de la Pintada Estudiantil se implementarán restricciones de estacionamiento y cortes de tránsito desde las 9 horas.

No se podrá estacionar sobre avenida de los Estudiantes en toda su extensión ni en la calle interna de Ciudad Cultural ubicada frente al sector de Food Trucks.

Además, habrá cortes en los siguientes puntos:

Avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy.

Avenida de los Estudiantes y derivador República del Uruguay.

Avenida de los Estudiantes y Pila Solá.

Pedro del Portal y acceso a avenida de las Carrozas.

Avenida de los Estudiantes y avenida de las Carrozas.

Se recomienda a quienes circulen por la zona tener en cuenta estas modificaciones y utilizar vías alternativas durante el desarrollo de la actividad.

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026