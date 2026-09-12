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12 de septiembre de 2026 - 09:40
Ciudad Cultural.

Comenzó la FNE 2026 con la Pintada Estudiantil

Ciudad Cultural recibe a cientos de estudiantes para una nueva edición de la tradicional Pintada Estudiantil dándole inicio a la parte central de la FNE 2026.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Pintada Estudiantil.

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La jornada comenzó a las 9 y se extenderá hasta las 13.30. Durante esas horas, una gran cantidad de jóvenes jujeños ocupan las calles del predio para realizar dibujos, diseños y producciones que llenarán de color el sector, como ocurre cada año.

La Pintada también tiene una instancia competitiva. Los resultados de la competencia se conocerán durante el Desfile Bienvenida Primavera, otra de las actividades previstas dentro del calendario de la FNE 2026.

Qué se recomienda llevar a la Pintada Estudiantil

Para participar de la jornada se difundieron una serie de recomendaciones con elementos útiles para trabajar durante la mañana y permanecer varias horas al aire libre.

Se aconseja llevar:

  • Agua
  • Pincel
  • Gorra
  • Guantes
  • Botellas descartables
  • Bloqueador o protector solar
  • Trapos
  • Alcohol en gel
  • Solvente
  • Barbijo

La organización recomienda concurrir con estos elementos para facilitar las tareas de pintura y contar con protección durante el desarrollo de la actividad.

Cortes de tránsito y restricciones de estacionamiento

Por la realización de la Pintada Estudiantil se implementarán restricciones de estacionamiento y cortes de tránsito desde las 9 horas.

No se podrá estacionar sobre avenida de los Estudiantes en toda su extensión ni en la calle interna de Ciudad Cultural ubicada frente al sector de Food Trucks.

Además, habrá cortes en los siguientes puntos:

  • Avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy.
  • Avenida de los Estudiantes y derivador República del Uruguay.
  • Avenida de los Estudiantes y Pila Solá.
  • Pedro del Portal y acceso a avenida de las Carrozas.
  • Avenida de los Estudiantes y avenida de las Carrozas.

Se recomienda a quienes circulen por la zona tener en cuenta estas modificaciones y utilizar vías alternativas durante el desarrollo de la actividad.

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Miércoles 23 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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