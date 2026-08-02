Detectaron marihuana en un oso de peluche que salió de Jujuy

Gendarmería Nacional detectó una encomienda enviada desde Jujuy que llevaba marihuana escondida dentro de un oso de peluche. El paquete tenía como destino la localidad bonaerense de Pablo Nogués, en el partido de Malvinas Argentinas.
El procedimiento se realizó durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 9, a pocos metros del peaje del complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo, que conecta la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos.
El operativo cerca del puente Zárate-Brazo Largo
El control estuvo a cargo de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 63 “Zárate-Brazo Largo”, con apoyo del Escuadrón Vial “San Nicolás”.
Durante la noche, los efectivos detuvieron un camión perteneciente a una empresa de paquetería. El conductor se ubicó a un costado de la calzada para que los gendarmes realizaran la inspección de rutina sobre la carga transportada.
Un perro antinarcóticos marcó la encomienda
Durante la revisión, los efectivos solicitaron la intervención de un can adiestrado en la detección de narcóticos. El perro reaccionó ante uno de los paquetes, lo que permitió identificar la encomienda sospechosa.
Con testigos presentes, los uniformados abrieron la caja señalada y encontraron un oso de peluche. Al revisarlo, detectaron irregularidades en su estructura, por lo que procedieron a abrir el muñeco.
La marihuana estaba oculta dentro del muñeco
En el interior del peluche hallaron un bulto de forma cilíndrica, envuelto en nylon, que despedía un fuerte olor característico del cannabis sativa.
Luego se realizó una prueba química de campo, que arrojó resultado positivo para marihuana. El peso total secuestrado fue de 63 gramos.
Intervino la Justicia Federal
Tras la confirmación, se dio intervención al Juzgado Federal con competencia en la zona, que ordenó el secuestro de la droga y la continuidad de las actuaciones judiciales correspondientes.
La investigación buscará determinar quién envió la encomienda, quién debía recibirla y si existían otras personas vinculadas al traslado.
DATOS CLAVES
- La encomienda había salido desde Jujuy.
- Tenía como destino Pablo Nogués, en Buenos Aires.
- El paquete era transportado por una empresa de paquetería.
- El control fue sobre la Ruta Nacional N° 9.
- El operativo se realizó cerca del puente Zárate-Brazo Largo.
- Intervino Gendarmería Nacional.
- Un perro antinarcóticos marcó el paquete sospechoso.
- Dentro de la caja había un oso de peluche.
- La droga estaba oculta en el interior del muñeco.
- El Narcotest dio positivo para marihuana.
- Secuestraron 63 gramos de cannabis sativa.
- Intervino la Justicia Federal.
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