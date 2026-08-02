domingo 02 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de agosto de 2026 - 12:55
Policiales.

Detectaron marihuana en un oso de peluche que salió de Jujuy

La encomienda había salido desde Jujuy y llevaba un oso de peluche con 63 gramos de marihuana. Un perro antinarcóticos marcó el paquete.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Enviaron un oso de peluche con marihuana desde Jujuy

Enviaron un oso de peluche con marihuana desde Jujuy

Lee además
Primer narcotest en Salta: Cuatro conductores dieron positivo por marihuana.
Sociedad.

Salta realizó los primeros narcotest y detectaron cuatro casos positivos de marihuana
La droga estaba distribuida en 10 paquetes y fue encontrada dentro de un bolso y una mochila abandonados en la zona fronteriza.
Jujuy.

La Quiaca: tiró una mochila con 10 kilos de marihuana y escapó a Bolivia

El procedimiento se realizó durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 9, a pocos metros del peaje del complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo, que conecta la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos.

El operativo cerca del puente Zárate-Brazo Largo

El control estuvo a cargo de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 63 “Zárate-Brazo Largo”, con apoyo del Escuadrón Vial “San Nicolás”.

Durante la noche, los efectivos detuvieron un camión perteneciente a una empresa de paquetería. El conductor se ubicó a un costado de la calzada para que los gendarmes realizaran la inspección de rutina sobre la carga transportada.

Un perro antinarcóticos marcó la encomienda

Durante la revisión, los efectivos solicitaron la intervención de un can adiestrado en la detección de narcóticos. El perro reaccionó ante uno de los paquetes, lo que permitió identificar la encomienda sospechosa.

Con testigos presentes, los uniformados abrieron la caja señalada y encontraron un oso de peluche. Al revisarlo, detectaron irregularidades en su estructura, por lo que procedieron a abrir el muñeco.

La marihuana estaba oculta dentro del muñeco

En el interior del peluche hallaron un bulto de forma cilíndrica, envuelto en nylon, que despedía un fuerte olor característico del cannabis sativa.

Luego se realizó una prueba química de campo, que arrojó resultado positivo para marihuana. El peso total secuestrado fue de 63 gramos.

Intervino la Justicia Federal

Tras la confirmación, se dio intervención al Juzgado Federal con competencia en la zona, que ordenó el secuestro de la droga y la continuidad de las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación buscará determinar quién envió la encomienda, quién debía recibirla y si existían otras personas vinculadas al traslado.

DATOS CLAVES

  • La encomienda había salido desde Jujuy.
  • Tenía como destino Pablo Nogués, en Buenos Aires.
  • El paquete era transportado por una empresa de paquetería.
  • El control fue sobre la Ruta Nacional N° 9.
  • El operativo se realizó cerca del puente Zárate-Brazo Largo.
  • Intervino Gendarmería Nacional.
  • Un perro antinarcóticos marcó el paquete sospechoso.
  • Dentro de la caja había un oso de peluche.
  • La droga estaba oculta en el interior del muñeco.
  • El Narcotest dio positivo para marihuana.
  • Secuestraron 63 gramos de cannabis sativa.
  • Intervino la Justicia Federal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salta realizó los primeros narcotest y detectaron cuatro casos positivos de marihuana

La Quiaca: tiró una mochila con 10 kilos de marihuana y escapó a Bolivia

Salta: hallaron más de cuatro kilos de marihuana en la frontera con Bolivia

Salta: tres mujeres y un menor trasladaban cocaína y marihuana

Accidente en Maimará: choque y principio de incendio en avenida Belgrano

Lo que se lee ahora
Detenido por amenazar a la Embajada de Estados Unidos
Policiales.

Detuvieron en Jujuy al acusado de amenazar con una bomba a la Embajada de EE.UU.

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Catalina Sánchez y un diseño de vestido muy jujeño.
FNE.

La representante saliente de Córdoba llevó a Jujuy en su vestido con paisajes pintados a mano

CEDEMS.
Jujuy.

CEDEMS confirmó su adhesión al paro nacional docente del lunes 3 de agosto

Casi 20 mil estudiantes dijeron presente en el Finde estudiantil.
FNE.

Segundo día del Finde estudiantil: cortes de calle, horarios de ingreso y orden de baile

Finde Estudiantil 2026.
Jujuy.

Finde Estudiantil: el SAME realizó 17 atenciones y contuvo dos crisis de salud mental

Finde Estudiantil de la FNE 2026 video
Jujuy.

Finde Estudiantil: tres anillos de seguridad en cercanías al Estadio 23 de agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel