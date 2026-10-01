Arnaldo André y Marta González, dos figuras que marcaron la televisión argentina se presentan en Jujuy

Arnaldo André y Marta González, dos reconocidas figuras de la actuación argentina, se presentarán este sábado 3 de octubre a las 21 en el Teatro Mitre de Jujuy. Junto a Romina Fernández protagonizarán “Tango para Tres”, una comedia dramática que los reúne sobre el escenario y que llegará a la provincia como parte de su gira por el NOA.

La presentación será también una oportunidad para ver juntos a dos actores con extensas carreras y numerosos trabajos en televisión, cine y teatro. Desde las telenovelas que marcaron diferentes épocas de la pantalla argentina hasta sus pasos por los escenarios, ambos construyeron trayectorias que se extendieron durante décadas.

Arnaldo André, cuyo nombre real es Andrés Pacuá Zaracho, nació en San Bernardino, Paraguay, y siendo muy joven emigró a la Argentina para desarrollar su carrera como actor.

Sus primeros pasos en televisión se remontan a la década del 60, cuando participó en producciones como El amor tiene cara de mujer. Con el paso de los años, su presencia comenzó a crecer tanto en la pantalla como en el teatro.

Durante la década del 70 alcanzó una importante popularidad y compartió escenario con Mirtha Legrand en 40 quilates. A partir de allí llegaron algunos de los títulos más recordados de su carrera.

En televisión protagonizó producciones como Pobre diabla y Piel naranja. Durante los años 80 también formó una recordada dupla con Luisa Kuliok en ficciones como Amo y señor y Amándote.

Su extensa carrera lo llevó a convertirse en uno de los rostros reconocidos de las telenovelas argentinas y a mantener durante décadas su presencia en televisión, cine y teatro.

Arnaldo André - Actor

Marta González, una carrera que comenzó desde muy chica

Marta González también cuenta con una extensa trayectoria artística. Nacida en Buenos Aires, comenzó a vincularse con la actuación desde su infancia y dio sus primeros pasos en el cine siendo todavía una niña.

Uno de los momentos que marcó su carrera en televisión fue Estrellita, esa pobre campesina, telenovela estrenada a fines de la década del 60 y que alcanzó una gran repercusión.

Su recorrido continuó en el cine, donde participó en Boquitas pintadas, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, una de las películas destacadas dentro de su trayectoria. A lo largo de los años también sumó numerosos trabajos en televisión y teatro. Entre sus participaciones más recientes para nuevas generaciones se encuentra Casi Ángeles, mientras que sobre los escenarios integró producciones como Brujas.

Su carrera fue reconocida además con un premio a la trayectoria en los Martín Fierro de Cine.

Marta González - Actriz

Arnaldo André y Marta González vuelven a compartir escenario

Ahora, ambos actores vuelven a encontrarse sobre las tablas con “Tango para Tres”, acompañados por Romina Fernández.

La obra fue escrita y dirigida por Hernán Krasutzky y cuenta con producción de Damián Sequeira. Se trata de una comedia dramática que aborda el amor, los celos y las segundas oportunidades, mientras utiliza al tango como parte de la historia y como metáfora de los vínculos entre sus protagonistas.

La función tendrá una duración aproximada de 70 minutos y está destinada al público adulto.

"Tango para Tres" llega a Jujuy con Arnaldo André y Marta González

Cuándo se presentan Arnaldo André y Marta González en Jujuy

“Tango para Tres” se presentará este sábado 3 de octubre a las 21 horas, en la Sala Mayor del Teatro Mitre, ubicado en General Alvear 1009, en San Salvador de Jujuy.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Autoentrada o presencialmente en la boletería del Teatro Mitre. La boletería funciona de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados abre una hora y media antes de cada función.