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28 de septiembre de 2026 - 09:53
Jujuy.

"Tango para Tres" llega a Jujuy con Arnaldo André y Marta González

Arnaldo André, Marta González y Romina Fernandes llegan a Jujuy con “Tango para Tres”, el sábado 3 de octubre a las 21 en el Teatro Mitre.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Tango para Tres llega a Jujuy con Arnaldo André y Marta González

"Tango para Tres" llega a Jujuy con Arnaldo André y Marta González

La obra Tango para Tres” se presentará en Jujuy el próximo sábado 3 de octubre a las 21 horas, en la Sala Mayor del Teatro Mitre. La propuesta reúne nuevamente sobre el escenario a Arnaldo André y Marta González, acompañados por Romina Fernández, en una comedia dramática que combina amor, celos y segundas oportunidades.

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Escrita y dirigida por Hernán Krasutzky y producida por Damián Sequeira, la obra llegará a San Salvador de Jujuy como parte de su gira por el NOA. La función tendrá una duración aproximada de 70 minutos y está destinada al público adulto.

Marta González - Actriz

Marta González - Actriz

Una historia atravesada por el amor, los celos y el tango

La trama tiene como protagonista a Hipólito, un reconocido escritor que atraviesa un fuerte bloqueo creativo. A su lado se encuentra Minerva, su esposa, una prestigiosa cantante de tango que abandonó los escenarios y que intenta evitar que su marido también se dé por vencido.

La rutina de la pareja cambia con la llegada de Alma, una joven periodista admiradora de Hipólito que busca entrevistarlo. Su aparición comienza a despertar nuevamente la inspiración del escritor, pero al mismo tiempo genera una serie de tensiones, seducciones y celos.

De esa manera se conforma un triángulo en el que los tres personajes quedan atrapados entre sentimientos pendientes, deseos y situaciones del pasado que todavía no consiguen soltar.

Arnaldo André - Actor

Arnaldo André - Actor

Arnaldo André y Marta González vuelven a compartir escenario

Uno de los principales atractivos de la propuesta es el reencuentro artístico entre Arnaldo André y Marta González, dos figuras de extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro argentino.

A ellos se suma Romina Fernández, encargada de completar el triángulo central de una historia que utiliza el tango no solo como marco artístico, sino también como una metáfora de los vínculos entre los protagonistas.

La producción presenta a “Tango para Tres” como una comedia dramática sobre aquello que permanece abierto en las relaciones, los sentimientos que no se terminan de abandonar y las oportunidades que todavía pueden aparecer.

Romina Fernández - Actriz

Romina Fernández - Actriz

Cuándo y dónde será la función

La presentación será el sábado 3 de octubre, a las 21 horas, en el Teatro Mitre, ubicado en General Alvear 1009, San Salvador de Jujuy.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Autoentrada o presencialmente en la boletería del Teatro Mitre. La boletería funciona de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas; los sábados, domingos y feriados abre una hora y media antes de cada función.

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