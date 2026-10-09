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9 de octubre de 2026 - 09:23
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Interrupción programada de energía eléctrica para San Salvador de Jujuy

EJESA realizará cortes de energía eléctrica este viernes 9 de octubre en San Salvador de Jujuy, San Antonio y Rosario de Río Grande. Conocé los horarios.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía eléctrica para San Salvador de Jujuy

Interrupción programada de energía eléctrica para San Salvador de Jujuy

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La empresa distribuidora informó que las tareas incluyen la instalación de infraestructura eléctrica, el recambio de componentes y la habilitación de una línea de media tensión. Los trabajos se desarrollarán durante la mañana y, en algunos sectores, se extenderán hasta las 14 horas aproximadamente.

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy: sectores de Alto Comedero

En San Salvador de Jujuy, la interrupción programada afectará una zona de Alto Comedero comprendida entre las calles Teniente Ibarlucea, Teniente Ardiles, Teniente Nivoli y avenida Forestal, además de sectores aledaños.

El corte está previsto desde las 7:30 hasta las 12:30 horas, aproximadamente.

Durante ese período, EJESA realizará la habilitación de una línea de media tensión, incorporando un nuevo tramo de infraestructura que permitirá optimizar la distribución de energía y mejorar la capacidad operativa de la red eléctrica.

Cortes de luz en San Antonio: barrios y horarios

En la localidad de San Antonio, el servicio eléctrico estará interrumpido entre las 9 y las 14 horas, aproximadamente.

Los sectores alcanzados por los trabajos serán:

  • Barrio Centro.

  • Barrio Snopek.

  • Uracatao.

  • La Cabaña.

  • Potrerillo.

  • Zonas aledañas.

En este caso, las tareas consistirán en la instalación de nuevas columnas para brindar mayor soporte a la infraestructura eléctrica y mejorar la estabilidad y seguridad de la red.

Cortes de luz en Rosario de Río Grande: dónde serán

En Rosario de Río Grande, los trabajos están programados desde las 8 hasta las 14 horas, aproximadamente. Las zonas afectadas serán Lote Don Emilio, La Báscula y sectores cercanos.

EJESA realizará el cambio de postes, crucetas y aisladores, componentes fundamentales para el soporte y funcionamiento de las líneas eléctricas.

Además, se llevará adelante la rotación de seccionadores en una subestación eléctrica, con el objetivo de mejorar las maniobras operativas y el funcionamiento de la infraestructura.

Recomendaciones ante los cortes de luz programados

Los horarios informados por EJESA son aproximados y corresponden a las franjas previstas para realizar las tareas. Por este motivo, se recomienda a los vecinos de los sectores afectados organizar sus actividades teniendo en cuenta la interrupción del suministro, especialmente si utilizan equipos eléctricos durante la mañana.

También es conveniente desconectar los dispositivos más sensibles y mantener cargados los teléfonos celulares antes del inicio de los trabajos.

La empresa indicó que estas intervenciones forman parte de las mejoras programadas para optimizar el funcionamiento de la red eléctrica en distintos puntos de Jujuy.

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