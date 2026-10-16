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16 de octubre de 2026 - 15:53
Jujuy.

Restringen el tránsito en avenida 19 de Abril: qué sector estará afectado y desde cuándo

Habrá restricciones al estacionamiento y la circulación vehicular en avenida 19 de Abril en San Salvador de Jujuy, este viernes y sábado.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Restringenel tránsito en avenida 19 de Abril

Restringen el tránsito en avenida 19 de Abril

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que habrá restricciones de tránsito y estacionamiento en un sector de la avenida 19 de Abril durante este viernes 16 y sábado 17 de octubre. La medida responde a la realización de la tradicional Feria del Día de las Madres y el Paseo de las Plantas.

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La disposición fue comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, con el objetivo de ordenar la circulación vehicular durante el desarrollo de ambas actividades.

Qué sector de avenida 19 de Abril tendrá restricciones

Según informó el municipio, las restricciones se aplicarán en un sector de la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, específicamente en el tramo comprendido entre el puente Azurduy y el puente Canónigo Gorriti. Las modificaciones estarán vigentes durante las dos jornadas previstas para las ferias, es decir, el viernes 16 y el sábado 17 de octubre.

Restringen el tránsito en avenida 19 de Abril

Restringen el tránsito en avenida 19 de Abril

La medida contempla limitaciones tanto para el estacionamiento como para la circulación vehicular en el sector mencionado. Desde el municipio no se precisaron los horarios específicos de las restricciones.

Recomendaciones para los conductores

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte solicitaron a quienes circulen por la zona prestar especial atención a las indicaciones y respetar la señalización dispuesta durante las actividades. Además, recomendaron tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes al momento de transitar o estacionar en las inmediaciones.

La Feria del Día de las Madres y el Paseo de las Plantas se desarrollarán durante el viernes y sábado en este sector de San Salvador de Jujuy, por lo que se solicita a los automovilistas tener en cuenta las restricciones anunciadas antes de dirigirse a la zona.

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