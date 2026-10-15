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15 de octubre de 2026 - 09:36
Jujuy.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy: zonas y horarios de hoy

EJESA realizará una interrupción programada de luz este jueves 15 de octubre en barrio Mariano Moreno, de 8 a 14 horas, por trabajos de mantenimiento.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
EJESA anunció interrupción programada de energía electrica. /Imagen ilustrativa

EJESA anunció interrupción programada de energía electrica. /Imagen ilustrativa

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La empresa distribuidora explicó que la suspensión temporal del suministro responde a trabajos de mejoras en la red eléctrica, destinados a reforzar la seguridad y la confiabilidad del servicio.

Qué zonas de San Salvador de Jujuy estarán afectadas

De acuerdo con el cronograma difundido por EJESA, la interrupción programada comprende:

  • Barrio Mariano Moreno.

  • Sectores comprendidos entre las calles Falucho, Volcán, avenida Perón, Cuba y Estados Unidos.

  • Zonas aledañas.

El horario previsto para las tareas es de 8 a 14 horas, aproximadamente.

Por qué se realizará el corte de energía eléctrica

EJESA informó que los trabajos consistirán en el cambio de crucetas y conductores de media tensión. Estas tareas permitirán renovar componentes fundamentales que sostienen y transportan la energía eléctrica. Según detalló la empresa, el objetivo es mejorar la seguridad, la capacidad y la confiabilidad de la red de distribución.

La interrupción del suministro será necesaria para que el personal técnico pueda desarrollar las tareas programadas.

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