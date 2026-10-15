Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy: zonas y horarios de hoy

EJESA anunció interrupción programada de energía electrica. /Imagen ilustrativa

Un corte programado de energía eléctrica afectará este jueves 15 de octubre a un sector de San Salvador de Jujuy. Según informó EJESA, la interrupción del servicio se extenderá aproximadamente desde las 8 hasta las 14 horas y alcanzará a vecinos del barrio Mariano Moreno.

La empresa distribuidora explicó que la suspensión temporal del suministro responde a trabajos de mejoras en la red eléctrica, destinados a reforzar la seguridad y la confiabilidad del servicio.

Qué zonas de San Salvador de Jujuy estarán afectadas De acuerdo con el cronograma difundido por EJESA, la interrupción programada comprende:

Barrio Mariano Moreno.

Sectores comprendidos entre las calles Falucho, Volcán, avenida Perón, Cuba y Estados Unidos.

Zonas aledañas. El horario previsto para las tareas es de 8 a 14 horas, aproximadamente.

Por qué se realizará el corte de energía eléctrica EJESA informó que los trabajos consistirán en el cambio de crucetas y conductores de media tensión. Estas tareas permitirán renovar componentes fundamentales que sostienen y transportan la energía eléctrica. Según detalló la empresa, el objetivo es mejorar la seguridad, la capacidad y la confiabilidad de la red de distribución. La interrupción del suministro será necesaria para que el personal técnico pueda desarrollar las tareas programadas.

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