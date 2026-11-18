Diabetes y salud visual: por qué es fundamental realizar controles oftalmológicos

La diabetes puede provocar graves complicaciones en la salud visual, incluso la pérdida irreversible de la visión si no se realizan los controles adecuados. El oftalmólogo Alejandro Passero Truant (MP 4127-35) explicó cómo esta enfermedad afecta los vasos sanguíneos de los ojos, cuáles son las primeras señales de alerta y por qué es fundamental realizar controles periódicos desde el momento del diagnóstico.

Jujuy. Diabetes: advierten sobre la detección tardía y los riesgos de abandonar el tratamiento

El especialista señaló que la diabetes es una enfermedad que afecta principalmente a los vasos sanguíneos del organismo y que los ojos son especialmente sensibles a estas alteraciones.

“La diabetes es una enfermedad que básicamente nos va a afectar todo lo que son los vasos sanguíneos” “La diabetes es una enfermedad que básicamente nos va a afectar todo lo que son los vasos sanguíneos”

Para describir sus consecuencias, comparó los vasos sanguíneos con cañerías que transportan nutrientes y oxígeno a las distintas partes del cuerpo . Cuando la diabetes no está correctamente controlada, estas estructuras pueden dañarse y comprometer el funcionamiento de los órganos.

En el caso de los ojos, el deterioro de la circulación sanguínea puede provocar dificultades en el aporte de oxígeno y nutrientes necesarios para mantener una visión saludable.

Uno de cada tres pacientes puede presentar síntomas visuales

Uno de los datos destacados por el oftalmólogo está relacionado con la aparición de complicaciones visuales durante los primeros años de la enfermedad.

Según explicó, a los cinco años del diagnóstico de diabetes, uno de cada tres pacientes puede presentar síntomas visuales.

Sin embargo, aclaró que las primeras manifestaciones suelen ser tan leves que muchas personas no llegan a percibirlas.

Entre las alteraciones iniciales mencionó la aparición de microaneurismas y pequeños depósitos o lesiones en los vasos sanguíneos de la retina, que pueden generar manchas en el campo visual.

“Los primeros síntomas por ahí son tan leves que el paciente no se da cuenta” “Los primeros síntomas por ahí son tan leves que el paciente no se da cuenta”

El problema es que estas alteraciones pueden comenzar en sectores periféricos de la retina, sin afectar inmediatamente la visión central. Por ese motivo, una persona puede experimentar daños oculares sin advertir cambios importantes en su capacidad visual.

El especialista remarcó que, si la enfermedad avanza sin un tratamiento y seguimiento adecuados, puede ocasionar una pérdida irreversible de la visión.

Por qué las personas con diabetes deben hacerse un fondo de ojos

Passero Truant recomendó que las personas diagnosticadas con diabetes incorporen los controles oftalmológicos a su seguimiento médico habitual.

“Lo ideal es una vez al año hacerse el control oftalmológico una vez que te diagnostican la diabetes” “Lo ideal es una vez al año hacerse el control oftalmológico una vez que te diagnostican la diabetes”

Uno de los estudios fundamentales es el fondo de ojos, que permite observar directamente los vasos sanguíneos de la retina e identificar posibles alteraciones.

El profesional explicó que este examen resulta especialmente importante porque el ojo permite visualizar arterias y venas sin necesidad de procedimientos complejos.

Además, destacó que en Jujuy existen tecnologías que permiten realizar estudios del fondo de ojos sin utilizar gotas para dilatar las pupilas en determinados casos.

Esta posibilidad facilita el acceso al control, especialmente para quienes tienen dificultades para disponer de tiempo durante su jornada laboral.

La frecuencia del seguimiento debe adecuarse a cada paciente, ya que quienes presentan alteraciones pueden necesitar evaluaciones más frecuentes.

Los controles visuales también ayudan a detectar otras complicaciones

El oftalmólogo explicó que los cambios observados en los vasos sanguíneos de la retina pueden aportar información relevante sobre el estado general de una persona con diabetes.

Las alteraciones detectadas durante el fondo de ojos pueden orientar a otros especialistas sobre posibles complicaciones vasculares en diferentes órganos, como los riñones y las extremidades.

Por esta razón, destacó la importancia del trabajo conjunto entre oftalmólogos, diabetólogos, médicos clínicos y otros profesionales de la salud.

El seguimiento permite evaluar la evolución del paciente y, cuando resulta necesario, informar al médico tratante sobre cambios que podrían requerir ajustes en el control de la enfermedad.

Advierten sobre posibles efectos oculares de medicamentos para la diabetes y el descenso de peso

Durante la entrevista, Passero Truant también se refirió a determinados medicamentos utilizados para regular los niveles de glucosa y favorecer el descenso de peso.

El especialista señaló que se describieron casos poco frecuentes de neuropatía óptica isquémica, una afección que compromete la irrigación sanguínea del nervio óptico y puede provocar lesiones visuales graves.

Según indicó, se trata de un riesgo poco frecuente, pero que refuerza la necesidad de utilizar estos tratamientos exclusivamente bajo indicación y seguimiento médico.

También aclaró que estos medicamentos han demostrado beneficios para el control de la glucemia y el peso corporal, aunque su utilización requiere una evaluación profesional.

La advertencia no significa que todas las personas que reciben estos tratamientos desarrollarán problemas visuales, sino que deben conocer los posibles riesgos y mantener un seguimiento adecuado.

La prevención, clave para evitar daños irreversibles

Finalmente, el especialista insistió en que el control metabólico, el seguimiento de los niveles de glucosa y las consultas oftalmológicas periódicas son fundamentales para prevenir complicaciones.

La recomendación principal es no esperar a notar dificultades para ver, ya que algunas lesiones pueden desarrollarse de manera silenciosa durante las primeras etapas de la enfermedad.

Detectar los cambios a tiempo permite iniciar tratamientos y adoptar medidas para reducir el riesgo de deterioro visual, especialmente en pacientes que conviven con diabetes desde hace varios años.